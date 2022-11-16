鄭州一核酸檢測機構賣年費套餐 VIP可兩年內20次加急

有時急需核酸報告，但遲遲等不來，實在是影響個人行程。網傳圖片顯示，河南鄭州一間檢測機構推出年費套餐，只需繳納320元（人民幣，下同），即可享有兩年內20次加急出結果的服務。內媒報道指，當地衛健委表示，應屬個人行為，不屬政府行為。

有微博用戶發布圖片，內容是鄭州達瑞杼壽醫學檢驗實驗室出示的臨時自費採樣點公告，公告上寫著，單人單管收費16元，最遲6個小時出報告，通常4小時左右；混採管收費4元，最遲12個小時出報告，通常6小時左右。

▲ 圖片來源：微博

由於多地在乘搭飛機等交通工具或者去醫院等地時仍需核酸證明，因此，公告上還列出加急服務：僅限企業VIP客戶，年費320元，享有兩年內20次加急出報告服務，最遲90分鐘，通常是60分鐘左右。

網民這樣說：

我想買VIP卡，免排隊的那種 以前大家說年卡是開玩笑的，沒想到成真了 如果日常生活不要核酸證明，反正我是不會再做了。 還好不貴

據內媒報道，記者致電該核酸檢測點，工作人員表示，公告展示內容屬實，且目前鄭州只此一處可提供公告展示內容的核酸檢測點。當被問及該檢測點是否為私人檢測機構，接電工作人員說：「這個你不需要了解，你要做就做，不做的話也不需要了解那麼多。」

內媒還致電上述檢測點所在的惠濟區衛健委，就該核酸檢測點可以辦理VIP等作出詢問，接電工作人員稱「應該是屬於個人行為，不屬於政府行為。」

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責任編輯：尹航

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