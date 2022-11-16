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內地前10月財政收入按年跌4.5% 賣地收入減25%

經濟脈搏 16:57 2022/11/16

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內地今年1至10月財政收入下跌4.5%，跌幅比1至9月收窄2.1個百分點，如扣除留抵退稅因素增長5.1%。賣地收入則下跌25.9%。

財政部數據顯示，收入方面，1至10月累計，全國一般公共預算收入17.33萬億元（人民幣，下同），其中，中央一般公共預算收入8萬億元，扣除留抵退稅因素後增長4.8%，按自然口徑計算下跌5.5%；地方一般公共預算本級收入9.33萬億元，扣除留抵退稅因素後增長5.4%，按自然口徑計算下跌3.6%。

全國稅收收入14.25萬億元，扣除留抵退稅因素後增長2.4%，按自然口徑計算下跌8.9%；非稅收入3.08萬億元，比上年同期增長23.2%。在土地和房地產相關稅收中，契稅4,760億元，比上年同期下跌25.4%；土地增值稅5588億元，下跌8.3%；房產稅3027億元，增長10.5%；耕地佔用稅1089億元，增長25.1%；城鎮土地使用稅1901億元，增長6.3%。

全國政府性基金預算收入5.21萬億元，下跌22.7%。分中央和地方看，中央政府性基金預算收入3629億元，增長7.3%；地方政府性基金預算本級收入48537億元，下跌24.3%，其中，國有土地使用權出讓收入4.40萬億元，下跌25.9%。

支出方面，全國一般公共預算支出20.63萬億元，比上年同期增長6.4%。其中，中央一般公共預算本級支出2.83萬億元，增長7.2%；地方一般公共預算支出17.79萬億元，增長6.2%。 

責任編輯：陳建錫

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