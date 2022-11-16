人行：加大穩健貨幣政策力度 堅持不搞「大水漫灌」

中國人民銀行今日發佈2022年第三季度中國貨幣政策執行報告，其中指出，加大穩健貨幣政策實施力度，搞好跨周期調節，兼顧短期和長期、經濟增長和物價穩定、內部均衡和外部均衡，堅持不搞「大水漫灌」，不超發貨幣，為實體經濟提供更有力、更高質量的支持。

報告指出，當前外部環境更趨複雜嚴峻，海外通脹高位運行，全球經濟下行風險加大，國內經濟恢復發展的基礎還不牢固。但要看到，中國構建新發展格局的要素條件較為充足，有效需求恢復的勢頭日益明顯，經濟韌性強、潛力大、迴旋餘地廣，長期向好的基本面沒有改變。要保持戰略定力，堅定做好自己的事。

人行表示，保持流動性合理充裕，指導政策性、開發性銀行用好用足政策性開發性金融工具額度和8000億元新增信貸額度，引導商業銀行擴大中長期貸款投放，保持貨幣供應量和社會融資規模合理增長，力爭經濟運行實現更好結果。

高度重視未來通脹升溫的潛在可能性，特別是需求側的變化，不斷夯實國內糧食穩產增產、能源市場平穩運行的有利條件，做好妥善應對，保持物價水平基本穩定。

堅持房住不炒定位 視需要加大保交樓力度

報告提出要牢牢堅持房住不炒定位， 不將房地產作為短期刺激經濟手段, 堅持穩地價、穩房價、穩預期。穩妥實施房地產金融審慎管理制度， 因城施策用足用好政策工具箱， 支持剛性和改善性住房需求。推動保交樓專項借款加快落地使用，並視需要適當加大力度， 引導商業銀行提供配套融資支持。

至於人民幣匯率，報告指出，密切關注主要發達經濟體經濟走勢和貨幣政策調整的溢出影響，以我為主兼顧內外平衡。堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，堅持市場在匯率形成中起決定性作用，堅持底線思維，加強預期管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

統籌做好經濟發展和風險防範工作，保持金融體系總體穩定，建立健全金融風險防範、預警和處置機制，堅決守住不發生系統性金融風險的底線，維護好廣大人民群眾的利益。

管濤：人民幣波動在可承受範圍內 必要時人行有實力干預

人行行長易綱：金融風險整體收斂 總體可控

責任編輯：袁瑋婧