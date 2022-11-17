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習近平當面對杜魯多泄露談話內容表示不滿 外交部：非批評（有片）

國情動向 16:16 2022/11/17

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國家主席習近平昨日（16日）在G20期間當面向加拿大總理杜魯多表示不滿，指後者將兩人對話內容泄露給媒體，並說雙方溝通須互相尊重，否則結果難料。

*更新外交部回應

加拿大廣播公司（CBC）拍到約40秒的交談過程，習微笑著用普通話向杜魯多說：「這不合適，而且我們也不是那樣進行的。如果有誠心，我們就要用相互尊重的態度進行很好的溝通，否則結果就不好說了。」CBC未拍到之前兩人說了甚麼，但錄到中方翻譯說：「我們討論的一切都泄露給報紙，這不合適。

杜魯多回應：「在加拿大，我們相信自由、公開和坦誠的對話，我們將繼進行這樣的對話，尋求建設性合作，但我們會在一些問題上存在分歧。」在他說完之前，習近平擺手將他打斷，點頭表示：「創造條件，創造條件，好！」習隨即主動與杜魯多握手，並轉身離開。

路透社指，習近平的不滿，很可能因為杜魯多前日（15日）向媒體公開兩人10分鐘短暫交談的內容，表示他就中國的間諜活動、干擾加拿大大選提出嚴重關切。而中國外交部並無公布該次短暫交談的任何內容。這顯示中加關係自華為孟晚舟事件以來的關係，以及近期的再次惡化。

在北京，中國外交部發言人毛寧今日（17日）表示，中方從不干涉他國國內事務，造成當前中加關係現狀的責任在於加方，希望加方以實際行動，為改善雙邊關係創造條件。她又指，中加領導人只是正常交流。雙方表達各自立場，不是威脅，也不應解讀成批評或指責。

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責任編輯：陳建錫

 

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