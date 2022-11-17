廣州增逾9000宗本土感染創新高 海珠區再延長封控至周六

內地疫情持續升溫，連續兩日新增超過2萬宗本土病例。廣東省繼續佔最多，錄9,822宗，較之前一日急增逾三千宗，絕大多數個案來自廣州。海珠區部份區域延長封控至周六（19日）午夜12時。

國家衛健委通報，過去一日新增23,132宗本土病例，包括2,328宗確診和20,804宗無症狀感染。廣東新增9,822宗，廣州佔9,675宗，再創單日新高。重慶有4,072宗，河南和甘肅分別有1,658宗、1,552宗，北京再多434宗。

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廣州感染人數攀升，海珠區新發病例仍集中在高風險區域，為廣州市新增病例的主要來源。專家研判，海珠區疫情仍處於高位平台期，社區傳播風險尚未完全阻斷，防控形勢仍然複雜嚴峻，決定將強化部分區域疫情防控措施延續實施至周六午夜。

荔灣區亦加强社會面疫情防控管理，要求住宅小區、商務樓宇入口等嚴格實行測溫、掃場所碼和查驗24小時內核酸檢測陰性證明等措施。中小學、幼兒園暫停返校及面授課。除保障市民生活和城市基本運行的行業和場所正常運行外，其餘經營場所暫停營業。

責任編輯：易燕丹

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