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習近平與佐科維多多會談 視像觀摩雅萬高鐵試驗運行

國情動向 12:31 2022/11/17

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國家主席習近平周三在印尼峇里，與印尼總統佐科維多多舉行會談。兩國元首就共建中印尼命運共同體達成重要共識，一致同意以明年中印尼建立全面戰略夥伴關係10周年為契機，打造高水平合作新格局，又一起透過視像觀看雅萬高鐵試驗運行。

習近平和佐科維多多首先通過視像，觀摩雅萬高鐵試驗運行並觀看兩國合作成果展示片段。連接印尼首都雅加達和旅遊名城萬隆的雅萬高鐵，是中國「一帶一路」倡議下中國與印尼合作的標誌項目，也是印尼和東南亞的第一條高鐵。

該鐵路全長142公里，最高時速350公里。通車後，來往雅加達和萬隆的時間將由現在的3個多小時縮短至40分鐘。

國家主席習近平在峇里與印尼總統佐科維多多舉行會談。

兩國元首之後舉行會談。習近平祝賀印尼成功舉辦二十國集團領導人峰會，稱中國與印尼合作取得實實在在的成就，不僅造福兩國人民，還在地區和全球層面產生積極影響。中方願同印尼持續深化「一帶一路」倡議同印尼「全球海洋支點」構想對接，推動雙方合作再上新台階。

習近平表示，中國和印尼作為發展中大國和新興市場國家代表，要堅持真正的多邊主義，聚焦減貧、糧食安全、發展籌資等重點領域，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展。中方支持印尼當好明年東盟輪值主席國，聚焦發展和合作，構建更為緊密的中國東盟命運共同體。

佐科維多多表示，雅萬高鐵是兩國戰略性合作的象徵，印尼願同中方一道，全力確保雅萬高鐵明年如期投入運營，共同建設好「區域綜合經濟走廊」、「兩國雙園」等重要項目。希望雙方深化戰略合作和務實合作，共同打造兩國命運共同體。

責任編輯：易燕丹

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