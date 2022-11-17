【中國樓市】廣西房企花式賣樓 買樓免費乘10年地鐵

內地房企再現花式賣房，廣西壯族自治區南寧市一家房企推出買房「送地鐵VIP」的活動，可擁有10年免費搭乘地鐵的福利。

據界面新聞報道，南寧軌道地產集團有限責任公司（簡稱「南寧軌道地產」）推出「10年地鐵自由！軌道地產邀您尊享免費乘車權益」活動，從本月11日至12月31日期間成交軌道地產任一項目住宅房源的客戶，可以擁有10年完全免費的搭乘地鐵福利。

該地產廣告一出，立馬引發熱議，甚至一度登上微博熱搜。不少網民表示，這一「福利」看上去力度很大，但實際上頂多也就是優惠幾萬元。有網友算了一筆賬，「每天坐個來回，十元；十年下來也才三萬多，還沒考慮資金的時間價值，還不如直接優惠」。

易居智庫研究中心總監嚴躍進說，「若簡單推算，則可以認為相當於優惠了3萬元（人民幣，下同）。不過由於是用『免費坐地鐵』的內容表述的，所以會更加容易吸引購房者的關注。」

二線城市出庫存壓力大

嚴躍進也說，南寧軌道地產的促銷方式體現了目前一些二線城市也依然有較大的去庫存壓力，此類壓力勢必使得房企的項目去庫存也會出現花式的做法。從這個角度看，其和此前的小麥換房、鼓勵公務員購房等內容是有相似性的。

據報道，今年6月份，河南、江蘇一些項目先後推出讓農民可用小麥、西瓜、水蜜桃、大蒜等一些農作物抵扣相應的購房款，來鼓勵農民群體購房。

據中指研究院監測，2022年1至10月南寧累計成交商品房647.2萬平方米，按年下降29.7%，僅為2021年全年的59.7%。

10月進入2022年最後一季度，南寧房企加大讓利促銷力度，但受市場形勢及居民購買力下降影響，成交熱度處低位，按月降幅為41.7%；按年持續下滑，下降22.5%。

庫存方面，截至今年10月，南寧新建商品住宅庫存量為783萬平方米，消化周期為24.3個月。

安居客平台顯示，南寧多個樓盤在雙十一期間推出折扣、物業費、家電禮包、1萬元補貼等優惠活動，衝刺年終大關。比如萬科在當地的一個項目近期推出了五套一口價房源，該項目現為期房在售，建面79到126平方米，參考價格約為每平方米9900元，一口價房源可優惠5到7.2萬元，另一項目則推出了雙十一團購九折優惠，部分房源最高可優惠60萬元。

報道稱，相比之下，「買房免費坐10年地鐵」的優惠程度並不具有很大的吸引力，不過這只是南寧軌道這個開發商依靠其國企、地鐵優勢做出的附贈型優惠。

公開信息顯示，南寧軌道地產成立於1981年，前身是南寧市房屋建設開發公司，於2013年併入南寧軌道交通集團有限公司（下稱「南寧軌道交通集團」），目前由南寧軌道交通集團全資控股，主要業務為房地產綜合開發。

南寧軌道地產將自己雙11活動命名為「軌道購房節」，清盤限時每平8600元，推薦成交一套房至高可獎勵至高10萬元，買房還有送地鐵年卡、送家電等優惠。

嚴躍進分析指出，地鐵乘坐政策和交通政策有關係，和住房政策關係少，類似通過購房而改變交通規則，從法律上說有缺陷。如果後續地鐵價格變化或地鐵有其他計價的政策，也很有可能和此類承諾的優惠政策有衝突，或引起一些糾紛，所以類似營銷做法需要謹慎推進。

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責任編輯：袁瑋婧