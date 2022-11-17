  • 25°C
香港時間 : 20221117日 (週四) 20:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

俄羅斯駐華大使：習近平明年3月後或訪俄

國情動向 15:30 2022/11/17

分享：

分享：

俄羅斯駐華大使莫爾古洛夫表示，中國國家主席習近平2023年或出訪俄羅斯，訪問可能會安排在春季的中國全國人大會議閉幕後進行。

俄羅斯衛星通訊社引述莫爾古洛夫回顧說，俄羅斯總統普京在年初冬奧會期間訪問北京，俄中領導人9月還在上海合作組織撒馬爾罕峰會期間會面，明年應安排習近平到訪俄羅斯，時間或安排在明年3月全國人大會議閉幕後。

莫爾古洛夫強調，兩國元首的接觸是推動和引導俄中關係發展的主要力量。

習近平當面批評杜魯多向媒體泄露兩人談話內容（有片）

接受習近平邀請 意總理梅洛尼將訪華

責任編輯：李冰琪

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

接受習近平邀請 意總理梅洛尼將訪華
今日
接受習近平邀請 意總理梅洛尼將訪華
習近平與杜魯多會談 杜魯多對一事表達嚴重關切
2022/11/16
習近平與杜魯多會談 杜魯多對一事表達嚴重關切
習近平當面對杜魯多泄露談話內容表示不滿 外交部：非批評（有片）
今日
習近平當面對杜魯多泄露談話內容表示不滿 外交部：非批評（有片）
習近平與佐科維多多會談 視像觀摩雅萬高鐵試驗運行
今日
習近平與佐科維多多會談 視像觀摩雅萬高鐵試驗運行

你可能感興趣

接受習近平邀請 意總理梅洛尼將訪華
今日 15:29
接受習近平邀請 意總理梅洛尼將訪華
習近平與杜魯多會談 杜魯多對一事表達嚴重關切
09:51 2022/11/16
習近平與杜魯多會談 杜魯多對一事表達嚴重關切
習近平當面對杜魯多泄露談話內容表示不滿 外交部：非批評（有片）
今日 16:16
習近平當面對杜魯多泄露談話內容表示不滿 外交部：非批評（有片）
外交 習近平 北京 上海 普京 中國

上一篇文章

習近平出訪美媒注意一細節 顯示中國對疫情容忍度提高

下一篇文章

接受習近平邀請 意總理梅洛尼將訪華
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

習近平與杜魯多會談 杜魯多對一事表達嚴重關切
習近平與杜魯多會談 杜魯多對一事表達嚴重關切
英國以國安為由 勒令中企出售當地芯片廠多數股權
英國以國安為由 勒令中企出售當地芯片廠多數股權
習近平當面對杜魯多泄露談話內容表示不滿 外交部：非批評（有片）
習近平當面對杜魯多泄露談話內容表示不滿 外交部：非批評（有片）
日程安排問題 辛偉誠與習近平原定會晤取消
日程安排問題 辛偉誠與習近平原定會晤取消
中國男子間諜罪成在美判監20年 被指是國安部特工
中國男子間諜罪成在美判監20年 被指是國安部特工
習近平出訪美媒注意一細節 顯示中國對疫情容忍度提高
習近平出訪美媒注意一細節 顯示中國對疫情容忍度提高
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款