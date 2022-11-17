俄羅斯駐華大使：習近平明年3月後或訪俄 國情動向 15:30 2022/11/17 分享： 分享： 俄羅斯駐華大使莫爾古洛夫表示，中國國家主席習近平2023年或出訪俄羅斯，訪問可能會安排在春季的中國全國人大會議閉幕後進行。 俄羅斯衛星通訊社引述莫爾古洛夫回顧說，俄羅斯總統普京在年初冬奧會期間訪問北京，俄中領導人9月還在上海合作組織撒馬爾罕峰會期間會面，明年應安排習近平到訪俄羅斯，時間或安排在明年3月全國人大會議閉幕後。 莫爾古洛夫強調，兩國元首的接觸是推動和引導俄中關係發展的主要力量。 習近平當面批評杜魯多向媒體泄露兩人談話內容（有片） 接受習近平邀請 意總理梅洛尼將訪華 責任編輯：李冰琪 開啟hket App，閱讀全文 相關文章 接受習近平邀請 意總理梅洛尼將訪華 今日 接受習近平邀請 意總理梅洛尼將訪華 習近平與杜魯多會談 杜魯多對一事表達嚴重關切 2022/11/16 習近平與杜魯多會談 杜魯多對一事表達嚴重關切 習近平當面對杜魯多泄露談話內容表示不滿 外交部：非批評（有片） 今日 習近平當面對杜魯多泄露談話內容表示不滿 外交部：非批評（有片） 習近平與佐科維多多會談 視像觀摩雅萬高鐵試驗運行 今日 習近平與佐科維多多會談 視像觀摩雅萬高鐵試驗運行 你可能感興趣 接受習近平邀請 意總理梅洛尼將訪華 今日 15:29 接受習近平邀請 意總理梅洛尼將訪華 習近平與杜魯多會談 杜魯多對一事表達嚴重關切 09:51 2022/11/16 習近平與杜魯多會談 杜魯多對一事表達嚴重關切 習近平當面對杜魯多泄露談話內容表示不滿 外交部：非批評（有片） 今日 16:16 習近平當面對杜魯多泄露談話內容表示不滿 外交部：非批評（有片） 外交 習近平 北京 上海 普京 中國