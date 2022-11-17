俄羅斯駐華大使：習近平明年3月後或訪俄

俄羅斯駐華大使莫爾古洛夫表示，中國國家主席習近平2023年或出訪俄羅斯，訪問可能會安排在春季的中國全國人大會議閉幕後進行。

俄羅斯衛星通訊社引述莫爾古洛夫回顧說，俄羅斯總統普京在年初冬奧會期間訪問北京，俄中領導人9月還在上海合作組織撒馬爾罕峰會期間會面，明年應安排習近平到訪俄羅斯，時間或安排在明年3月全國人大會議閉幕後。

莫爾古洛夫強調，兩國元首的接觸是推動和引導俄中關係發展的主要力量。

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責任編輯：李冰琪