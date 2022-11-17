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習近平抵曼谷出席APEC峰會 指亞太不應成大國角力場（更新版）

國情動向 18:09 2022/11/17

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中國國家主席習近平今日（17日）下午抵達泰國曼谷，應邀對泰國展開訪問，並出席明後兩日舉行的亞太經濟合作組織（APEC）領導人峰會。習發表書面講話指，亞太不是誰的後院，不應成大國角力場，任何發動新冷戰的企圖都不會得到人民和這個時代的允許，把經貿關係政治化、武器化的企圖應予抵制。

習近平指，冷戰思維、霸權主義、單邊主義和保護主義正在抬頭，扭曲國際準則、打斷經濟聯繫、縱容地區衝突、阻礙發展合作行為屢見不鮮，對亞太和平與發展構成威脅。

他指，各國要走開放包容之路，共同反對冷戰思維和陣營對抗。中國將積極推進共建「一帶一路」，同各方發展戰略對接，共同打造高質量亞太互聯互通，打造穩定暢通的供應鏈。

習近平又提到，亞太經濟進入新冠疫情後復甦的關鍵階段，各國要加強合作互相支持，推動亞太經濟走在世界經濟復甦前列。

習近平和夫人彭麗媛約下午3時許乘坐專機抵達曼谷素萬那普國際機場，泰國總理巴育夫婦、副總理兼外長敦夫婦、文化部部長易提蓬夫婦等到場迎接。禮兵分列紅地毯兩側，身著靚麗民族服裝的當地青年行合十禮夾道歡迎。習隨後乘坐專車前往酒店，當地華僑、華人和中國留學生在街道兩旁舉旗幟歡迎。

先行抵步的特首李家超也在機場迎接習近平，李家超稱，會議期間相信有機會與習見面。

責任編輯：陳建錫

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