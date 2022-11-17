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習近平出訪美媒注意一細節 顯示中國對疫情容忍度提高

國情動向 15:54 2022/11/17

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習近平出訪美媒注意一細節 顯示中國對疫情容忍度提高

國家主席習近平出訪印尼及泰國，分別參與G20及APEC會議，期間與多國領導人舉行雙邊會晤。美國傳媒注意到，習近平是次外訪東南亞並沒有戴口罩示人，與他9月出訪中亞時做法截然不同。美媒認為，這反映出中國對新冠疫情容忍度正在提高。

彭博社提及，習近平這次外訪參與活動，與美國總統拜登等外國領導人握手時，都沒有戴上口罩。習近平周二（15日）在印尼峇里進入G20會議廳，與其他領導人談話，「表現自在」。當晚習近平和夫人彭麗媛出席歡迎晚宴，同樣沒有戴口罩，鏡頭拍到他們與其他出席者近距離接觸。

習近平無口罩與外國領導人近距離接觸：

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習近平與彭麗媛出席G20活動：

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是次G20會議並非沒有新冠病毒的風險，但這似乎沒有影響習近平不戴口罩的決定。

柬埔寨總理洪森日前檢測陽性，提前離開印尼返國。柬埔寨並非G20成員，但特別獲邀出席。洪森上周末才在柬埔寨主持東盟峰會系列活動，曾與拜登等各國領導人接觸，但拜登其後測試結果陰性。

彭麗媛與多國第一夫人出席G20相關活動：

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相比之下，習近平兩個月前訪問哈薩克時，下飛機時已戴着口罩，與哈薩克總統會面、簽署文件期間也是如此。習近平當時其後轉到烏茲別克，出席上海合作組織峰會系列活動，才較多沒有以口罩示人，但他並沒與其他領導人出席晚上飲食聯誼活動。

不過，習近平此次出訪東南亞，隨行官員和人員仍時常戴着口罩。彭博社引述知情人士稱，中方隨行人員仍須嚴格遵守防疫規定，部分人在習近平抵達峇里前多日，已入住當地酒店並要留在房間。

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責任編輯：連兆鋒

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