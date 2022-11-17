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陸克文：中國內地會學香港 在這個時間鬆綁疫情防控

國情動向 16:54 2022/11/17

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陸克文：中國內地會學香港 在這個時間鬆綁疫情防控

中國國務院近日推出20條措施優化防控，國家主席習近平出訪東南亞期間亦沒有戴口罩示人，各方關注內地何時會解除限制，讓經濟重新全速運行。澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）預期，內地會參考「香港模式」，在2023年中退出動態清零政策。

陸克文周四（17日）在新加坡出席彭博新經濟論壇，形容中國正以「螃蟹走路」方式（crab-walking，意思是不直接地達到目標）嘗試調整防疫。他稱，除非出現預料之外的新病毒株，否則自己認為，中國會在明年年中大步走，擺脫當前困擾。

陸克文指出，屆時對於抑壓以久的中國內部消費者需求，會是一個巨大利好。

《南華早報》報道，陸克文在論壇上表示，中國內地會模仿「香港模式」逐步開放，廣東等地近日已有跡象顯示正採取這種模式。

不過，同場的顧問公司APCO Worldwide大中華區主席James McGregor認為，北京需要採取措施挽回消費者信心。「你無法命令人們買東西，他們需要信心。（中國政府或需）推出外界沒有預料的經濟改革措施。」

習近平出訪美媒注意一細節 顯示中國對疫情容忍度提高

外媒指中國考慮逐步退出動態清零 但暫無時間表

法興銀行料地方政府不堪重負時 內地或結束清零

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責任編輯：連兆鋒

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