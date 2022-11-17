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國家疾控局：優化防控二十條發佈後 群眾投訴量下降39%

社會熱點 18:09 2022/11/17

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國務院聯防聯控機制發佈優化防控工作二十條措施後，民眾反映有關防疫「層層加碼」等問題明顯減少。國家疾控局表示，群眾投訴量下降39%。

國家疾控局副局長、中國工程院院士沈洪兵指出，當局對近日群眾反映的問題進行梳理，主要集中在三個方面：一是對來自低風險地區人員採取強制勸返、隔離等限制措施，佔25%；二是隨意將限制出行範圍由高風險地區擴大到其他地區，佔23%；三是隨意擴大採取隔離、管控措施的風險人員範圍，佔18%。

在進一步優化防控工作二十條措施頒布後，國家衛健委官方網站「落實疫情防控九不准公眾留言板」信息數據顯示，群眾投訴量明顯下降，由11日的3,306條降到16日的2,014條，投訴量降幅達到39%。

衛健委：防疫嚴格執行「九不准」 防止一刀切、簡單化

內地防控調整 一文看懂三方面措施：入境5+3、疫區封控和工業

沈洪兵說，目前，各地整治「層層加碼」問題專班發揮主導作用，指導各方面進一步提升疫情防控的科學性、精準性，及時糾正違反「九不准」等突出問題，及時糾正庸政懶政，不作為、亂作為行為，及時糾正「一封了之」「擴大賦碼」等簡單粗暴做法，有效維護國家政策的權威性和嚴肅性，以及人民群眾的正常生產生活秩序，最大限度地減少疫情對經濟社會發展的影響。

沈續稱，截至17日12時，整治「層層加碼」問題專班已累計轉各地群眾投訴問題線索13萬條，辦結率為99%，形容成效非常顯著。

責任編輯：易燕丹

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