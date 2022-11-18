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習近平晤岸田文雄 籲客觀看待彼此發展、涉台問題重信守諾

國情動向 09:23 2022/11/18

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中國國家主席習近平昨日（17日）下午在泰國曼谷與日本首相岸田文雄會面，習近平指，中日社會制度和國情不同，雙方應該相互尊重，客觀看待彼此發展，在海洋和領土爭端問題上要恪守已達成的原則共識，對台灣等重大原則問題必須重信守諾。雙方同意保持高層交往和對話，加強國際地區事務協調合作。

習近平指，今年中日雙方共同紀念了邦交正常化50週年，50年來雙方先後達成4個政治文件和一系列重要共識，各領域交流合作成果豐碩，也促進了地區和平繁榮。中日互為近鄰，擁有很多共同利益和合作空間。中方願同日方一道，從戰略高度把握好兩國關係大方向，構建契合新時代要求的中日關係。

雙方應恪守中日四個政治文件原則，總結汲取歷史經驗，客觀理性看待彼此發展，將「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識體現到政策中去。歷史、台灣等重大原則問題涉及兩國關係政治基礎和基本信義，必須重信守諾、妥善處之。中國不干涉別國內政，也不接受任何人以任何藉口干涉中國內政。

領土爭端要拿出擔當，妥善管控分歧

習近平指，中日兩國社會制度和國情不同，雙方應該相互尊重，增信釋疑。在海洋和領土爭端問題上，要恪守已經達成的原則共識，拿出政治智慧和擔當妥善管控分歧。兩國經濟相互依存度很高，要在數字經濟、綠色發展、財政金融、維護產業鏈供應鏈穩定暢通等方面加強對話合作，實現更高水平優勢互補。

兩國應該著眼各自長遠利益和地區共同利益，堅持戰略自主、睦鄰善鄰，抵制衝突對抗，踐行真正的多邊主義，推進區域一體化進程，應對全球性挑戰。

岸田文雄指，去年10月兩人成功通話，就構建契合新時代要求的日中關係達成一致，目前兩國各領域交流合作正在逐步恢復。日中作為近鄰，互不構成威脅，需要也應該和平共處。日本的發展繁榮離不開中國，反之也同樣。日方歡迎中國通過自身發展為世界作出積極貢獻。日中合作擁有很大潛力，兩國對地區和全球和平繁榮負有重要責任，日方願同中方共同努力，實現日中關係的健康、穩定發展。在台灣問題上，日方在日中聯合聲明中做出的承諾沒有絲毫變化。

責任編輯：陳建錫

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貿易戰 外交 地緣政治 經濟 習近平 岸田文雄 泰國 台灣 日本 中國

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