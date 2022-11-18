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布林肯擬明年初訪華：加強溝通管控中美關係

國情動向 09:43 2022/11/18

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，他明年年初的中國之行將有助於加強兩國之間的溝通渠道，並跟進美國總統拜登與中國國家主席習近平本周會晤時提出的問題。

據彭博社報道，布林肯周四（11月17日）在泰國曼谷舉行的亞太經合組織峰會上說，他的訪問將聚焦兩位領導人提出的雙邊問題、地區議題以及衛生安全和氣候變化等全球性事務。

布林肯表示，正如美國總統拜登和中國國家主席習近平會面時強調，如果雙方要負責任地處理彼此的關係和競爭，雙方必須保持公開且持續加深彼此的溝通，這樣才不會變成衝突。

布林肯表示，與此同時，雙方要找到可以合作的領域，特別是那些不只對雙方人民有影響而是攸關全球民眾福祉的議題。    

拜登和習近平星期一於二十國集團峰會間隙在峇厘島實現兩人上任以來首次面對面會晤。在會晤中，習近平和拜登同意重啟中美有關氣候變化的磋商，並責成雙方外交團隊保持戰略溝通、開展經常性磋商。他們還表示，布林肯將在明年年初正式訪問中國，實現前國務卿蓬佩奧2018年訪華以來最高級別的美國官員中國之行。

【習拜會】會晤逾3小時 習近平：推動中美關係重回正軌（更新版）

王毅稱習拜會達預定目的 中方在兩問題上劃清了紅線

責任編輯：袁瑋婧

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地緣政治 布林肯 外交 拜登 亞太經合組織 中美關係 習近平 曼谷 美國 中國

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