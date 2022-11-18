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人民幣中間價下調436點子 機構：短期內難趨勢性升值

經濟脈搏 10:45 2022/11/18

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今日（18日），人民幣兌美元中間價報7.1091，下調436點。；上一交易日中間價7.0655，上一交易日官方收盤價7.1291，上日夜盤報收7.1551。機構指人民幣匯率壓力最大階段可能已經過去，但短期內難出現趨勢性上漲行情。

美元指數17日上漲，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天上漲0.39%，在匯市尾市收於106.6930。

此外，人行今日進行210億元7天期逆回購操作，中標利率2.00%，持平上次。今日有120億元逆回購到期。

據第一財經，今年以來，跨境資本流動和外匯供求基本平衡，市場預期總體平穩。中國人民銀行16日晚間發佈《2022年第三季度中國貨幣政策執行報告》指出，下一階段，人民幣匯率繼續在合理均衡水平上保持基本穩定具有堅實基礎，有基本面和政策面兩大支撐因素。

《報告》表示，下一步，人民銀行將繼續堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，堅持市場在人民幣匯率形成中起決定性作用，綜合施策，穩定預期，增強人民幣匯率彈性，引導企業和金融機構樹立風險中性理念，堅決平抑匯率大起大落，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

匯率壓力最大的階段已過去

國聯證券認為，在人行看來，人民幣匯率彈性有所增強，人行降低干預力度，伴隨着美元指數可能見頂回落，人民幣匯率壓力最大的階段可能已經過去。

中信證券最新研報認為，當前時點美元兌人民幣即期匯率的高點或已確認，但人民幣或難以出現趨勢性升值行情，短期維持寬幅震盪行情的概率較高，長期來看人民幣匯率或逐步回歸內部因素主導，需要經過疫情的壓力測試以及經濟修復的數據驗證來支撐人民幣繼續走強。

對於國內貨幣政策而言，來自人民幣匯率的壓力並非央行降息的唯一考量，國內總量貨幣政策面臨着美聯儲仍在加息周期、國內物價上行等問題的掣肘，短期內的人民幣壓力的緩和並不意味着重新迎來降息的窗口期。

人幣中間價大幅上調逾千點 在岸價升破7.03

人行：加大穩健貨幣政策力度 堅持不搞「大水漫灌」

責任編輯：袁瑋婧

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