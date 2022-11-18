與習交談後 「杜魯多」在中國社交平台傳遭遇嚴審

中加領導人G20峰會交談畫面被報出後，盛傳在中國社交平台遭嚴審，微博、百度、抖音等找不到任何消息，搜尋杜魯多的名字多數是一些官方發布的文章。

外媒指，杜魯多與國家主席習近平交談的畫面過去一日受到全球各大媒體報道，但無任何中國媒體提及此事，社交平台上也無討論。例如在最多人使用的微博，能找到與杜魯多有關貼文，幾乎都是談論的他幾天前刪除了含有不實信息的文章，以及他在G20期間與英國首相辛偉誠喝酒邊聊天。

俄羅斯官方媒體Ruptly據說一度在微博上發布有關新聞，但僅5分鐘後，文章亦被下架。

外媒記者在知乎、微信、抖音、嗶哩嗶哩上搜索了與杜魯多有關的內容，同樣沒任何影片及文章提到他與習的交談，但在抖音上，有關「杜魯多」的搜索建議裡遵包含了「杜魯多不合適」、「杜魯多被罵」、「杜魯多g20握手」等，表明並不意味著中國網民對該事件不感興趣。

中國外交部當日回應媒體提問時解釋，雙方當時在正常交流，只是表達了各自的立場，並不是外界說的批評或指責。有關回應亦未出現外交部的新聞稿內。

習近平當面對杜魯多泄露談話內容表示不滿 外交部：非批評（有片）

責任編輯：陳建錫