父親陽性 鄭州4個月大B女被拒診病死（有片）

河南鄭州一名4個月大的女嬰在隔離期間身體不適，因被認定「不是重症」，加上她父親的病毒檢測呈陽性，遭醫院拒收後病死。當地官方宣稱將徹查事件。

女嬰父親李生先稱，女兒此前因患血管瘤而到鄭州看病，出院後因疫情滯留當地及被隔離。周一（14日）凌晨，女兒陸續出現嘔吐、腹瀉及拒絕進食的情況，他擔心女兒情況，遂打120求助。救護人員到達後，第一時間為兩人做檢測，結果顯示他是陽性。對方隨即表示他女兒不是重症，建議轉到定點醫院。

李先生只好再聯繫其他醫院，直到當晚才有救護車到，而救護人員亦拒絕將他女兒送到鄭州醫院，而是送往100多公里外的登封醫院。到院後，他女兒病情已經惡化，出現手腳冰冷、瞳孔放大等症狀，最終經搶救後在周二（15日）凌晨不治。醫院說他女可能是感染了病毒，但李先生事後未收到任何病歷。

鄭州市衛健委職員事後到醫院，向李先生了解事發經過，表示會徹底調查。內媒另分別致電鄭州市120急救中心辦公室、市委宣傳部，均無獲得回覆。

中央本月公布20條優化防控措施，其中一條明確 指導社區與醫療機構建立直通熱線，嚴格落實首診負責制和急危重症搶救制度，不得以任何理由推諉拒診。

女嬰母親講述事發經過：

責任編輯：陳建錫