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人行顧問劉世錦：中國明年GDP增長目標應從5%起跳

經濟脈搏 13:01 2022/11/18

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人民銀行貨幣政策委員會委員劉世錦稱，中國應將明年的國內生產總值（GDP）增長目標定在至少5%，並採取行動令經濟擺脫當前的放緩局面。

劉世錦在今日（18日）舉行的財新峰會上稱，中國當前的經濟增長速度過低，不利於長期發展目標，當務之急是令增速回到正常軌道和合理區間。他認為從近期經濟走勢看，今年達到5%增速有一定難度，他提到受疫情封控的城市遭受長期經濟損失，而經濟持續低迷，不利於勞動生產率及人民幣匯率。

劉世錦又稱，應力爭今明兩年達5%左右的平均增速，這是穩增長的迫切要求，更是實現中國式現代化長期增長目標的關鍵步伐。他認為如中國明年上半年能基本或完全擺脫疫情影響，各項穩增長措施落實到位，改革開放加大力度，GDP實際增速有可能高於5%。

全國政協經濟委員會副主任楊偉民稱，當前最大風險就是經濟增速過低、持續滑出合理區間，這情況必須及時扭轉。他認為令增速回升的關鍵是平衡好各方面目標，包括發展與監管、長期與短期。他提出應調動地方政府、企業的積極性，並加強在體制機制和政策上的確定性，扭轉企業預期。

北京大學教授黃一平則呼籲政府增加明年的福利支出，以支持消費。中金公司首席經濟學家彭文生建議優化防控，向受疫情影響最嚴重的市民發放補貼。

責任編輯：陳建錫

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疫情 貨幣政策 經濟 GDP 中國

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