  • 25°C
香港時間 : 20221118日 (週五) 16:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

習近平APEC講話提4建議 促進亞太人民共同富裕

國情動向 13:34 2022/11/18

分享：

分享：

國家主席習近平在亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議上發表講話指，亞太是全球經濟增長動力之源，得益於地區和平穩定、團結合作。他提出4點建議，呼籲尊重各國主權領土完整，不干涉別國內政，對話解決爭端，並推進貿易和投資自由化，構建更加緊密的區域供應鏈，促進亞太全體人民共同富裕。

習近平指，當前新冠疫情反覆，世界經濟復甦面臨各種挑戰，單邊主義、保護主義上升，全球產業鏈供應鏈受到衝擊，通貨膨脹、糧食、能源安全等問題複雜嚴峻。亞太是全球經濟增長動力之源，過去幾十年區域經濟合作蓬勃發展。現在世界又一次站在歷史的十字路口，亞太地位更加重要、作用更加突出。

構建更緊密區域產業鏈

習近平提出幾點建議，一是維護國際公平正義，建設和平穩定的亞太，各國相互尊重、團結合作，遇到事情大家商量著辦，尋求最大公約數；堅持共同、合作、可持續的安全觀，不干涉別國內政，尊重各國人民自主選擇的發展道路和社會制度，重視各國合理安全關切，通過對話協商以和平方式解決爭端。

二是堅持開放包容，建設共同富裕的亞太，堅持開放的區域主義，加強宏觀經濟政策協調，構建更加緊密的區域產業鏈供應鏈，推進貿易和投資自由化便利化，穩步推進區域經濟一體化，早日建成高水平的亞太自由貿易區。中方願同有關各方全面高質量實施《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），將繼續推進加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）等。明年中方考慮舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，為亞太和全球發展繁榮注入新動力。

三是堅持綠色低碳發展，建設清潔美麗的亞太，加強經濟技術合作，加速數字化綠色化協同發展，推進能源資源、產業結構、消費結構轉型升級，推動經濟社會綠色發展；四是堅持命運與共，建設守望相助的亞太，要以戰略和長遠眼光看待亞太合作，不斷深化互信、包容、合作、共贏的亞太夥伴關係

習近平指，中共二十大成功舉行為當前和今後一個時期中國發展指明了方向、規劃了藍圖。中國願同所有國家在相互尊重、平等互利的基礎上和平共處、共同發展。中國將堅持實施更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放，堅持走中國式現代化道路，建設更高水平開放型經濟新體制，繼續向世界享中國發展機遇。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
中國市場 地緣政治 疫情 外交 經濟 習近平 貿易 一帶一路 APEC 亞太經合組織

上一篇文章

國防部：中國與新加坡明年將舉行陸、海軍聯合演訓

下一篇文章

與習交談後 「杜魯多」在中國社交平台傳遭遇嚴審
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

習近平抵曼谷出席APEC峰會 指亞太不應成大國角力場（更新版）
習近平抵曼谷出席APEC峰會 指亞太不應成大國角力場（更新版）
接受習近平邀請 意總理梅洛尼將訪華
接受習近平邀請 意總理梅洛尼將訪華
習近平當面對杜魯多泄露談話內容表示不滿 外交部：非批評（有片）
習近平當面對杜魯多泄露談話內容表示不滿 外交部：非批評（有片）
習近平出訪美媒注意一細節 顯示中國對疫情容忍度提高
習近平出訪美媒注意一細節 顯示中國對疫情容忍度提高
陸克文：中國內地會學香港 在這個時間鬆綁疫情防控
陸克文：中國內地會學香港 在這個時間鬆綁疫情防控
與習交談後 「杜魯多」在中國社交平台傳遭遇嚴審
與習交談後 「杜魯多」在中國社交平台傳遭遇嚴審
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款