習近平APEC講話提4建議 促進亞太人民共同富裕

國家主席習近平在亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議上發表講話指，亞太是全球經濟增長動力之源，得益於地區和平穩定、團結合作。他提出4點建議，呼籲尊重各國主權領土完整，不干涉別國內政，對話解決爭端，並推進貿易和投資自由化，構建更加緊密的區域供應鏈，促進亞太全體人民共同富裕。

習近平指，當前新冠疫情反覆，世界經濟復甦面臨各種挑戰，單邊主義、保護主義上升，全球產業鏈供應鏈受到衝擊，通貨膨脹、糧食、能源安全等問題複雜嚴峻。亞太是全球經濟增長動力之源，過去幾十年區域經濟合作蓬勃發展。現在世界又一次站在歷史的十字路口，亞太地位更加重要、作用更加突出。

構建更緊密區域產業鏈

習近平提出幾點建議，一是維護國際公平正義，建設和平穩定的亞太，各國相互尊重、團結合作，遇到事情大家商量著辦，尋求最大公約數；堅持共同、合作、可持續的安全觀，不干涉別國內政，尊重各國人民自主選擇的發展道路和社會制度，重視各國合理安全關切，通過對話協商以和平方式解決爭端。

二是堅持開放包容，建設共同富裕的亞太，堅持開放的區域主義，加強宏觀經濟政策協調，構建更加緊密的區域產業鏈供應鏈，推進貿易和投資自由化便利化，穩步推進區域經濟一體化，早日建成高水平的亞太自由貿易區。中方願同有關各方全面高質量實施《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），將繼續推進加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）等。明年中方考慮舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，為亞太和全球發展繁榮注入新動力。

三是堅持綠色低碳發展，建設清潔美麗的亞太，加強經濟技術合作，加速數字化綠色化協同發展，推進能源資源、產業結構、消費結構轉型升級，推動經濟社會綠色發展；四是堅持命運與共，建設守望相助的亞太，要以戰略和長遠眼光看待亞太合作，不斷深化互信、包容、合作、共贏的亞太夥伴關係

習近平指，中共二十大成功舉行為當前和今後一個時期中國發展指明了方向、規劃了藍圖。中國願同所有國家在相互尊重、平等互利的基礎上和平共處、共同發展。中國將堅持實施更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放，堅持走中國式現代化道路，建設更高水平開放型經濟新體制，繼續向世界享中國發展機遇。

責任編輯：陳建錫