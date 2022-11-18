年末內地多地調減預算收入 一縣市因這原因調增逾90億

受經濟下行、退稅減稅、樓市低迷等影響，地方財政收入不及年初預期紛紛下調預算目標，但也有資源型城市，大幅調整收入。

據第一財經報道，今年以來，疫情衝擊超過預期，經濟下行壓力較大，疊加超過3萬億元退稅減稅緩稅費一攬子政策實施因素，樓市、土地市場低迷等，對地方財政收入造成明顯衝擊。專家認為，總體來看難以完成年初預算。

財政部最新數據顯示，今年前10個月，全國地方一般公共預算本級收入約9.3萬億元（人民幣，下同），按自然口徑計算下降3.6%。地方政府性基金預算本級收入約4.9萬億元，比上年同期下降24.3%。

完成全年預算目標十分困難

而根據2022年中央與地方預算報告，今年全年地方一般公共預算本級收入預計約為11.5萬億元，增長3.7%。地方政府性基金預算本級收入預計約9.4萬億元，增長0.4%。從上述實際執行情況來看，完成全年預算目標十分困難。

據報道，如貴州遵義市將全市一般公共預算收入預算調整為254.69億元，和年初預期目標278.34億元相比，調減23.65億元。浙江永康市調減地方一般公共預算本級收入約8.6億元，調減政府性基金本級收入（主要是土地出讓收入）約24.2億元。貴州銅仁擬調減當地一般公共預算收入約10億元。雲南紅河州調減州本級一般公共預算收入約3.5億元，州本級政府性基金收入調減約11億元。

報道引述一位中部地區某市財政局局長指，「地方一般公共預算收入較年初調減超過1億元，地方政府性基金收入規模調減近半，壓力大呀。」

稅源收入下降

一位東部某市財政局人士也坦言，當地也正在考慮調減部分收入預算，這主要受退稅減稅和經濟下行造成主要稅源收入下降所致。

另一位地方財政局長表示，當地主要是土地出讓收入、非稅收入大幅減少，而剛性支出和債務還本付息壓力持續加碼，地方預算平衡已經異常艱難。

不過，也有一些資源型縣市調增，如陝西神木市是中國最大的煤炭生產縣（市），受煤炭價格上漲等影響，當地財政收入大幅增長，遠超年初預期目標。

根據神木市《關於2022年財政預算調整草案的報告》，當地年初人大審定地方一般公共預算收入為130億元，此次調增91.1億元，收入調整為221.1億元。另外當地政府性基金收入調增約10.7億元。

報道指，儘管總體來看全國地方收入下滑，但省份間差異明顯。受煤炭、石油、天然氣等資源類大宗商品價格保持高位運行，中國資源型省份如陝西、山西、內蒙古、新疆、四地一般公共預算收入逆勢大漲，領跑全國。

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責任編輯：袁瑋婧