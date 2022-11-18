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廣州2女子被反綁跪地示眾 警方：不守防疫規定（有片）

社會熱點 16:53 2022/11/18

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廣州疫情升溫，網傳視頻顯示有2名女子疑與防疫人員發生衝突，被反綁示眾，引起輿論熱議。

*更新警方回應

海珠警方通報，2名女子不遵守疫情防控管控區域的規定，企圖強行進出防疫管控卡口，其中一人未佩戴口罩，現場防疫工作人員上前多次勸導，兩人拒不配合，辱罵工作人員並擾亂現場秩序，後被工作人員和群眾約束控制。目前已對2人作出治安處罰。涉事雙方已達成諒解。

據多段影片，疑似事發廣州海珠區侖頭村，2名女子先是與現場人員發生語言衝突，隨後一名女子被一名穿藍色防護衣的男子摔倒在地，隨後被多人反綁手腳，另一名女子也被摔倒反綁。

今日（18日），疑似當事女子之一發微博回應，稱當天是去取外賣，因同行朋友口罩丟失與相關人員發生衝突，目前，相關人員已道歉。

她透露：「綁我們不是因為口罩，是為了不讓我們打110並且謊稱他們已經打了110，我和我的同伴先後打了110，120，他們看到警察就把自己的藍色外套脫了防止我們認出來他們。」她還指，協商結果是對方賠償誤工費，醫藥費，精神損失費。

該事件引發熱議，有網民質疑防疫人員涉嫌違反憲法、民法等法律法規。

有網民提出質疑說：第一，如果是具有執法權的警察執法處置，將人反綁手腳並「示眾」是遵循哪條法律？第二，如果是非警察處置的兩名女子，是哪些人參與處置的？他們是否具備執法權？第三，《刑事訴訟法》規定、檢察院反覆強調禁止將罪犯遊街示眾，《民法》對公民的合法權益亦有相關保護。防疫人員此舉涉嫌違反上述法律。

頂端新聞引述廣州海珠區公安分局一名工作人員稱，事情正在處理中。

前環球時報總編輯胡錫進在微博對此評論指，相信這是個別事件，「但是個別這樣的事件也不該發生，最後女孩反綁雙手跪着的景象為現代社會不可接受，它破了底線」。

山東7名防疫人員圍毆居民惹眾怒 警方：已行拘（有片）

重慶官截車大鬧外地人傳播病毒 警告唔走即拘留（有片）

責任編輯：袁瑋婧

 

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