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華為瘋傳明年停止校園招聘 內部人士這樣說

經濟脈搏 17:01 2022/11/18

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內地科技業頭龍華為瘋傳明年不舉辦校園招聘，而今年應聘的學生據報不少也尚未收到通知。華為未回應消息，有內部人士則稱無停招，但可能有業務調整。

微博、小紅書等內地社交平台昨日（17日）起陸續傳出上述消息，並說多個由官方經營的招聘群組已遭到解散。同時申請華為多個職位的應屆畢業生小林，從9月中旬起通過了多輪面試，HR也一直說她有希望受騁，但華為方面發Offer的時間卻一再延遲，從最初說好的本月初，逐漸延遲，至今仍無任何消息。

直到前日（16日），小林所在的其中一個群組遭解散，同時華為明年停招的消息開始傳出。小林一心想入華為，根本無應徵其他企業，她直言「被坑慘了」。另一應屆畢業生也認為，華為今年公布錄取結果的進度，比過往慢了很多。去年10月中旬，各大論壇上已經有大批offer曬出。

內媒梳理發現，華為的一些官方平台仍有更新招聘資料。一位華為招聘體系人士透露，校園招聘還在進行，沒有收到停止的通知，可能是部分業務暫緩了。

華為遭受美國帶頭的西方國家制裁，加上內地經濟不景氣，近年業務收入有跌無升。今年前三季，整體收入再跌2.2%，罕見地不披露純利。創辦人任正非在一個內部講話中提到，明後兩年是華為的喘息期，首先要活下來。而華為此前一直都公布校園招聘人數，去年是8000人，今年也罕見地沒有提及。

華為前三季銷售收入按年跌2.2% 罕見未公布純利

【中美科技戰】美以國安為由 擬禁華為中興在美銷售新設備

余承東指所有國產手機牌子抄襲華為設計 但不交專利費

任正非：全球經濟長期衰退 華為要把活下來作為主要綱領

責任編輯：陳建錫

 

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