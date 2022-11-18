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中澳領導人破冰後 澳洲總理暗示CPTPP將無台灣份

國情動向 18:40 2022/11/18

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中澳領導人在今屆G20峰會實現破冰後，澳洲總理阿爾巴尼斯暗示，他不會支持台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），因後不是主權國家。但外媒指，CPTPP並無硬性要求成員必須是主權國家。中國大陸和台灣均正申請加入相關合作機制，澳洲此前一直被認為是大陸加入的最大障礙。

阿爾巴尼斯昨日（17日）抵步泰國曼谷出席APEC峰會時接受媒體採訪，澳洲不太可能支持台灣加入，因為CPTPP是國家之間的關係，該機制只針對「公認的獨立國家」（recognised nation-states），而不是經濟體。他指，台灣在APEC的角色是一個經濟體。阿爾巴尼斯的表態在澳洲國內招致批評，澳洲廣播公司（ABC）指，他的說法似乎與CPTPP的文件有矛盾，CPTPP並未明確國家身份是加入的先決條件，而任何獨立關稅區都可能加入，等於包括台灣。

但無論如何，想加入CPTPP就必需得到該機制內的全體成員同意，即只要澳洲或任何國家投下反對票，台灣都會被踢出局。台灣的外交部門今日（18日）要求澳洲政府澄清，以避免外界誤解。大批台媒記者同日在APEC峰會期間追問阿爾巴尼斯，後者拒絕回應，在保鑣護送下離開。

中國大陸和台灣去年9月先後遞交加入申請，當時澳洲仍由莫里森執政，後者與北京關係惡劣，並曾表明對台灣加入持歡迎態度。

責任編輯：陳建錫

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地緣政治 外交 APEC 澳洲 台灣 中國 兩岸關係

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