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內地新增個案續破2萬 北京籲民眾「宅」過周末

社會熱點 10:57 2022/11/19

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內地昨日（18日）新增新冠肺炎本土個案達24,263宗，北京市衛健委今日倡導非必要不離開本區域，盡量減少外出；北京朝陽區昨日已倡導民眾「宅」家過週末。

據國家衛健委，昨日內地新增2,055宗本土確診，主要包括廣東1,102例，河南186例，重慶145宗，四川137宗，內蒙古114宗，北京79宗等。

另新增22,208宗本土無症狀感染者，包括廣東8,535宗，重慶4,599宗，河南1,412宗，內蒙古1,237宗，甘肅1,139宗，新疆998宗，陝西541宗，青海537宗，山西439宗，北京436宗等。

北京市衛健委今日提醒，要加強重點區域、重點行業、重點人群防疫管理，減少聚集性活動，減少人員流動。高、低風險區人員要嚴格落實各項防控措施，服從防疫管理，按照要求開展核酸檢測、健康監測。高風險區實行封控措施，人員嚴格居家，足不出戶。

北京朝陽區昨日已經倡導「宅」家過週末，指當局將全力以赴做好服務保障，涉及居民生產生活所需的民生保供企業保持正常營業。

此外，重慶市疫情持續升溫，重慶市衛健委副主任李畔昨日指出，當前該市疫情仍處在快速發展期，疫情形勢仍然嚴峻複雜，防控任務異常艱钜。由於前期社區傳播廣泛存在，高風險區及社會面仍然存在一定數量的潛在感染者，短期內日新增感染者數量仍將保持在高位。鑑於此，中心城區將繼續實施全域協同防控措施，堅決打好打贏疫情殲滅戰。

天津則在明日（20日）展開全民核酸檢測。

廣州增逾9000宗本土感染創新高 海珠區再延長封控至周六

國家疾控局：優化防控二十條發佈後 群眾投訴量下降39%

責任編輯：袁瑋婧

 

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