國產新冠口服藥開售後緊急下架 專家：不適合自己服用

今日（19日）早間，國產新冠口服藥阿茲夫定片在多個線上醫藥銷售平台上已經悄然開售，價格在350-500元（人民幣，下同）之間，不過午間該藥已緊急下架，專家指該藥為處方藥，不適合自行購買。

據北京日報報道，近日，國產新冠口服藥阿茲夫定片已在北京部分藥店正式線上開售，目前每瓶售價350元，每瓶35片。

另外，第一財經報道，今日在「餓了麼」平台，有幾家藥店可售，規格是1mg*35片。其中海王星辰大藥房的定價為490元，「一心堂大藥房」定價480元，兩家藥店均為快遞發貨，在購買時需要填寫處方藥問診信息後方可下單。

對於國產新冠口服藥阿茲夫定片在線上藥房銷售消息，報道引述研發生產廠家真實生物表示，真實生物已第一時間與藥店作出溝通，將即刻下架處理。

與此同時，連鎖藥房海王星辰內部人士透露，內部已經發布了緊急通知，國家藥監局已通知阿茲夫定不允許線上線下零售，如有已經賣出的，把銷售記錄報市局。

對此，有新冠治療臨床專家表示：「阿茲夫定是一個處方藥，而且是緊急授權批准的，應遵循治療指南，不適合自己服用，在網上銷售也不合適。」

上述專家還強調，新冠藥主要應該給高齡老人和其他有嚴重基礎疾病風險的脆弱人群來備用，絕對不是給全民吃的藥，囤藥更沒必要。

今年7月25日，真實生物的阿茲夫定被批准用於新冠治療，並於8月9日被列入《第九版新冠診療方案》，用於治療普通型新冠肺炎成年患者，每日一次服用5mg，療程至多不超過14天。

目前，大多數專家對該藥物在零售渠道上線持謹慎態度。一位國內知名病毒專家表示：「根據阿茲夫定片的說明書警示語，需要在醫生的指導下進行使用，在網上銷售不合適。」他還表示，藥物的真正療效如何需要詳細的三期臨床試驗數據證明。

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責任編輯：袁瑋婧