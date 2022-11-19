習近平：堅持真正的多邊主義 維護多邊貿易機制

今日（19日），國家主席習近平在曼谷繼續出席亞太經合組織第二十九次領導人非正式會議。他重申，要堅持真正的多邊主義，維護多邊貿易體制。

據人民日報報道，會議圍繞可持續貿易和投資問題進行了討論，習近平指出，自由和開放的貿易和投資，是亞太經合組織的宗旨和原則，也是實現2040年布特拉加亞願景的重要支柱。

習近平強調，堅定維護以規則為基礎的多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈安全穩定，構建開放、公平、非歧視的貿易投資環境，早日建成全面、高水平的亞太自由貿易區。

要堅持普惠包容，實現互利共贏。要突出發展的包容性，打造平等協商、共同參與、普遍受益的區域經濟合作架構，培育普惠各方的亞太大市場，讓各方在聯動發展中實現共同增長，在優勢互補中實現合作共贏。中方提出鄉村振興、中小企業「專精特新」、包容性貿易投資等倡議，讓發展和創新成果惠及更多民眾，助力亞太各方實現包容和可持續發展。

要堅持開放區域合作，共促亞太繁榮。積極主動擴大開放，全面提升區域經濟合作水平。中國擴大高水平開放的決心不會變，中國開放的大門只會越開越大。前不久，第五屆中國國際進口博覽會圓滿落幕，再次彰顯中國支持自由開放貿易、向世界開放市場的堅定決心。中國將積極擴大優質產品和服務進口，為世界帶來更多市場機遇、增長機遇、合作機遇。

會議發表了《2022年亞太經合組織領導人宣言》和《生物循環綠色經濟曼谷目標》。

王毅參加會議。

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責任編輯：袁瑋婧