內地增逾2.4萬宗本土病例 北京添1死 為5月以來首例

內地新增超過2.4萬宗本土病例，廣東感染數字維持在9,000多宗水平，個案集中在廣州。市內海珠區疫情仍處高位平台期，當局再度延長封控措施至周二（22日）。另外，北京新增1宗本土病例，為5月底以來內地首宗死亡病例。

國家衛健委通報，過去一日新增24,215宗本土病例，包括2,204宗確診及22,011宗無症狀感染。廣東佔9,538宗，有9,284宗在廣州。疫情升溫的重慶再多4,710宗；北京有621宗，比前一天增加超過兩成，其中122宗是社會面篩查人員。

另外，北京新增一宗本土死亡病例，死者是87歲男子，本月11日出現乾咳症狀，兩天後診斷為新冠肺炎輕症，但其後出現嚴重肺部細菌感染，發生膿毒症休克，因基礎病惡化，搶救無效死亡。

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北京市政府新聞新聞發言人徐和建表示，首都疫情仍處於增長期，形勢嚴峻複雜，防控工作進入吃緊階段，强調要嚴格落實進返京人員防疫規定，嚴防跨區域疫情傳播擴散。

廣州海珠區第5度延長封控

在廣州，當局指海珠區的疫情仍處高位平台期，高風險區域疫情上升勢頭仍未遏制住，傳播風險未完全阻斷，決定將本月初實施的强化疫情防控措施延長至22日晚上12時，已是第5度延長，市民原則上非必要不外出。

廣州市衛健委副主任張屹表示，部份高風險地區疫情仍處於高位進展期，周邊區域亦面臨高風險區外溢擴散壓力，海珠區社區傳播風險尚未阻斷，疫情整體形勢依然復雜嚴峻。而白雲、黃埔、增城等6個區，傳播鏈已基本阻斷，疫情進入收口鞏固階段，逐步恢復正常的生產生活秩序，但仍有散發疫情風險。

責任編輯：易燕丹

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