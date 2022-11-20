  • 25°C
香港時間 : 20221120日 (週日) 19:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

王毅：習近平東南亞之行提升中國影響力和話語權

國情動向 15:38 2022/11/20

分享：

分享：

國務委員兼外長王毅總結國家主席習近平近期東南亞之行，形容習近平此訪是統籌國內國際兩個大局的重大外交行動，有力提升中國的國際影響力和話語權。

王毅指出，中共二十大召開後，中國特色大國外交踏上新征程。習近平此訪在多邊會議發表重要講話、同各國領導人雙邊會談等場合，系統、深入、精闢講述二十大的故事、中國式現代化的故事、中國與世界合作共贏的故事，傳遞中國一如既往推動世界和平與發展、深化對外開放與合作的強勁訊號。

王毅稱，習近平闡明世界繁榮穩定，不可能建立在貧者愈貧、富者愈富基礎之上，現代化不是特權，走在前面的國家應幫助其他國家發展。另表示，習近平指出亞太地區不應成為大國角鬥場，應倡導真正多邊主義。任何搞新冷戰圖謀，人民及時代不會答應允許。

習近平抵曼谷出席APEC峰會 指亞太不應成大國角力場（更新版）

【習拜會】會晤逾3小時 習近平：推動中美關係重回正軌（更新版）

王毅續稱，美國近年對中國戰略走向嚴重誤判，各國普遍期待中美關係重回健康穩定發展軌道。習近平與美國總統拜登會面時，強調要摒棄零和博弈思維，確立對話而非對抗，並明確指出，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。美國有美國式民主，中國有中國式民主，民主對抗威權不符合時代發展潮流。

王毅又表示，習近平的旋風式外交，彰顯中國在國際關係中處於更為重要的地位，此訪有力提升中國的國際影響力和話語權。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【習拜會】會晤逾3小時 習近平：推動中美關係重回正軌（更新版）
2022/11/14
【習拜會】會晤逾3小時 習近平：推動中美關係重回正軌（更新版）
習近平抵曼谷出席APEC峰會 指亞太不應成大國角力場（更新版）
2022/11/17
習近平抵曼谷出席APEC峰會 指亞太不應成大國角力場（更新版）
習近平APEC講話提4建議 促進亞太人民共同富裕
2022/11/18
習近平APEC講話提4建議 促進亞太人民共同富裕
習近平：堅持真正的多邊主義 維護多邊貿易機制
2022/11/19
習近平：堅持真正的多邊主義 維護多邊貿易機制

你可能感興趣

【習拜會】會晤逾3小時 習近平：推動中美關係重回正軌（更新版）
22:02 2022/11/14
【習拜會】會晤逾3小時 習近平：推動中美關係重回正軌（更新版）
習近平抵曼谷出席APEC峰會 指亞太不應成大國角力場（更新版）
18:09 2022/11/17
習近平抵曼谷出席APEC峰會 指亞太不應成大國角力場（更新版）
習近平APEC講話提4建議 促進亞太人民共同富裕
13:34 2022/11/18
習近平APEC講話提4建議 促進亞太人民共同富裕
地緣政治 外交 東南亞 國際關係 中美關係 拜登 王毅 習近平 美國 台灣

上一篇文章

解振華：中美氣候談判具建設性 同意繼續磋商

下一篇文章

習近平：堅持真正的多邊主義 維護多邊貿易機制
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

戴琪與中國貿易部長會晤 中方：交流坦誠且有建設性
戴琪與中國貿易部長會晤 中方：交流坦誠且有建設性
習近平與泰王會面 邀王室成員「多來中國走一走」
習近平與泰王會面 邀王室成員「多來中國走一走」
習近平與賀錦麗簡短交談 籲中美減少誤解誤判
習近平與賀錦麗簡短交談 籲中美減少誤解誤判
習近平：堅持真正的多邊主義 維護多邊貿易機制
習近平：堅持真正的多邊主義 維護多邊貿易機制
中澳領導人破冰後 澳洲總理暗示CPTPP將無台灣份
中澳領導人破冰後 澳洲總理暗示CPTPP將無台灣份
國產新冠口服藥開售後緊急下架 專家：不適合自己服用
國產新冠口服藥開售後緊急下架 專家：不適合自己服用
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款