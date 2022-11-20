王毅：習近平東南亞之行提升中國影響力和話語權

國務委員兼外長王毅總結國家主席習近平近期東南亞之行，形容習近平此訪是統籌國內國際兩個大局的重大外交行動，有力提升中國的國際影響力和話語權。

王毅指出，中共二十大召開後，中國特色大國外交踏上新征程。習近平此訪在多邊會議發表重要講話、同各國領導人雙邊會談等場合，系統、深入、精闢講述二十大的故事、中國式現代化的故事、中國與世界合作共贏的故事，傳遞中國一如既往推動世界和平與發展、深化對外開放與合作的強勁訊號。

王毅稱，習近平闡明世界繁榮穩定，不可能建立在貧者愈貧、富者愈富基礎之上，現代化不是特權，走在前面的國家應幫助其他國家發展。另表示，習近平指出亞太地區不應成為大國角鬥場，應倡導真正多邊主義。任何搞新冷戰圖謀，人民及時代不會答應允許。

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王毅續稱，美國近年對中國戰略走向嚴重誤判，各國普遍期待中美關係重回健康穩定發展軌道。習近平與美國總統拜登會面時，強調要摒棄零和博弈思維，確立對話而非對抗，並明確指出，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。美國有美國式民主，中國有中國式民主，民主對抗威權不符合時代發展潮流。

王毅又表示，習近平的旋風式外交，彰顯中國在國際關係中處於更為重要的地位，此訪有力提升中國的國際影響力和話語權。

責任編輯：易燕丹

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