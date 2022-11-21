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北京增近千宗感染 廣州白雲區嚴格限制人員流動

社會熱點 09:41 2022/11/21

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北京昨日（20日）增近千宗本土感染個案，近三成是社會面篩查人員，多2宗死亡病例。廣州白雲區政府由今日起一連五日嚴格限制人員流動，市民原則上非必要不外出；地鐵、巴士全時段暫停服務。中疾控專家吳尊友指，疫情傳播範圍和規模或進一步擴大，防控形勢仍嚴峻。

內地昨日新增26824宗本土感染個案，無症狀感染佔91%。感染個案仍以廣東、重慶最多。

北京新增962宗本土個案，當中有近三成是社會面篩查人員，多2宗死亡病例，分別是91歲女子及88歲男子。其中，女患者有多年腦梗病史及老年癡呆，生活不能自理，入院時昏迷，臨床診斷為：新型冠狀病毒肺炎輕型、休克、陳舊性腦梗死、阿爾茨海默病。

男患者有高血壓病史20年，腦梗死病史6年，長期臥床，生活不能自理，10年前前列腺癌手術史，慢性支氣管炎病史多年。臨床診斷為：新型冠狀病毒肺炎輕型。於11月20日突發心律失常，持續心肺復甦約50分鐘，患者因基礎病病情持續惡化，心源性猝死，經搶救無效死亡。

廣東省疫情持續，廣州白雲區政府發出公告，由今日起一連五日嚴格限制人員流動，市民除接受核酸檢測和緊急就醫外，原則上非必要不外出；實行臨時交通管控，地鐵、巴士全時段暫停服務。 各高校、職業院校和技工院校實施封閉管理，中小學及幼兒園暫停返校。除保障市民生活和城市基本運行的企業外，生產經營性場所暫時停產停業。

吳尊友：幾乎所有人都是Omicron易感人群

據北京豐台區官方微信發文，中國疾控中心流行病首席專家吳尊友指出，隨著新冠病毒的不斷變異，傳播呈現出速度快、隱匿性強、代間距短等特點，幾乎所有人群都是Omicron變異株的易感人群。再加之受冬春季氣候因素影響，疫情傳播範圍和規模有可能進一步擴大，防控形勢依然嚴峻。倡導大家非必要不出小區、網格。

責任編輯：尹航

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