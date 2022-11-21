外交部：古巴國家主席本周四至周六訪華 國情動向 11:19 2022/11/21 分享： 分享： 中國外交部發言人華春瑩宣布，應中共中央總書記、國家主席習近平邀請，古共中央第一書記、古巴共和國國家主席迪亞斯卡內爾，將於本周四至周六（11月24日至26日）對中國進行國事訪問。 ▲ 古共中央第一書記、古巴國家主席迪亞斯卡內爾。 迪亞斯卡內爾是中共二十大之後，第五位訪問中國的外國領導人。此前，習近平先後會見到訪的越共總書記阮富仲、巴基斯坦總理謝里夫、坦桑尼亞總統哈桑和德國總理朔爾茨。 責任編輯：易燕丹 緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道 立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁 開啟hket App，閱讀全文 相關文章 習近平：堅持真正的多邊主義 維護多邊貿易機制 2022/11/19 習近平：堅持真正的多邊主義 維護多邊貿易機制 習近平會見越共總書記阮富仲 二十大後首位到訪外國領袖 2022/10/31 習近平會見越共總書記阮富仲 二十大後首位到訪外國領袖 習近平晤巴基斯坦總理 讚揚中巴「鐵桿」情誼、願提升戰略合作 2022/11/02 習近平晤巴基斯坦總理 讚揚中巴「鐵桿」情誼、願提升戰略合作 習近平會見朔爾茨 稱中德在變局中更應攜手合作（更新版） 2022/11/04 習近平會見朔爾茨 稱中德在變局中更應攜手合作（更新版） 你可能感興趣 習近平：堅持真正的多邊主義 維護多邊貿易機制 16:40 2022/11/19 習近平：堅持真正的多邊主義 維護多邊貿易機制 習近平會見越共總書記阮富仲 二十大後首位到訪外國領袖 20:40 2022/10/31 習近平會見越共總書記阮富仲 二十大後首位到訪外國領袖 習近平晤巴基斯坦總理 讚揚中巴「鐵桿」情誼、願提升戰略合作 17:14 2022/11/02 習近平晤巴基斯坦總理 讚揚中巴「鐵桿」情誼、願提升戰略合作 國際關係 地緣政治 外交 習近平 古巴 中國外交部 中國