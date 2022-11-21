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外交部：古巴國家主席本周四至周六訪華

國情動向 11:19 2022/11/21

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中國外交部發言人華春瑩宣布，應中共中央總書記、國家主席習近平邀請，古共中央第一書記、古巴共和國國家主席迪亞斯卡內爾，將於本周四至周六（11月24日至26日）對中國進行國事訪問。

古共中央第一書記、古巴國家主席迪亞斯卡內爾。

迪亞斯卡內爾是中共二十大之後，第五位訪問中國的外國領導人。此前，習近平先後會見到訪的越共總書記阮富仲、巴基斯坦總理謝里夫、坦桑尼亞總統哈桑和德國總理朔爾茨。

責任編輯：易燕丹

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