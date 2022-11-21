欠大S生活費被判查封部分資產 汪小菲怒：不願再付電費

台媒報道指，台灣藝人大S（徐熙媛）指控汪小菲未履行離婚協議，3月起不再支付她生活相關費用，至今積欠逾500萬元（新台幣，下同），法院裁定汪小菲在台資產將有部分會被查封。汪小菲在微博上表示，不想再給這個家付電費，並稱「太想把孩子帶回來了！我明天就去！ ​​​」

大S和汪小菲2021年11月宣佈結束與汪小菲的婚姻關係，並繼續共同扶養孩子。今年3月，大S與南韓藝人具俊曄在台灣完成結婚登記。

據台媒報道，大S與汪小菲離婚時，雙方對近10億元的家產達成分配協議，並由汪小菲按時支付大S每月數10萬元的生活相關費用。不過，大S指控，今年3月她再婚後，汪小菲即違反離婚協議，不再支付她生活相關費用。

由於去年雙方是在法院簽字和解離婚，效力等同判決確定，若有一方違反，另一方即可聲請法院強制執行。大S最後狀告法院，並獲裁准對汪小菲的資產進行強制執行查封，以追討逾500萬元的欠款，日前已收到法院的裁定書。

今日，汪小菲在個人微博上點名道姓地對曝光此事的媒體說，自己被抹黑多年。他說，「我對孩子毫無保留！過去一年的匯款記錄我都有，只是我現在不想再給他們交電費了！」汪小菲還稱自己「仁至義盡」。

隨後，汪小菲又連續發布多條微博，並附圖自己所付的費用，指「司機，阿姨，都是我在開工資，孩子的錢學費，生活，一分沒少！」他又爆粗口說，「只是作為一個男人，他們結婚了，我XXX不想再給這個家付電費了！」「那個家四個億台幣，我買的，付了2.4億首付，每月100多萬房貸我付著，全是我設計的風格，裝修都是我盯著。別人住就算了，你個窩囊廢換個床墊行嗎？」

汪小菲亦提到子女問題，他說，「我們是共同撫養！他們沒有權利去阻止我看孩子​​」，自己沒有多余要求，只想讓孩子回北京。「我太想把孩子帶回來了！我明天就去！ ​​​」

汪小菲否認婚內出軌 又指大S長期服用違禁藥物 經紀人這樣回應（多圖）

【大S離婚】大S稱「冰凍三尺非一日之寒」 汪小菲據傳有新歡

【大S離婚】離婚後若分身家 台媒為何說大S「虧很大」

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道