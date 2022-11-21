國務院聯防聯控機制：經研判無社區傳播風險可不開展區域核酸

國家衛健委發布國務院聯防聯控機制綜合組制定的防控新規文件，其中明確規定，經研判無社區傳播風險，可不開展區域核酸檢測。

今日（21日），國家衛健委網站發佈了由國務院聯防聯控機制綜合組制定的《新冠肺炎疫情防控核酸檢測實施辦法》《新冠肺炎疫情風險區劃定及管控方案》《新冠肺炎疫情居家隔離醫學觀察指南》《新冠肺炎疫情居家健康監測指南》。

在《新冠肺炎疫情防控核酸檢測實施辦法》中，對「區域核酸檢測」明確規定：疫情處置過程中，在流行病學調查基礎上，根據疫情發生地區人口規模大小、感染來源是否明確、是否存在社區傳播風險及傳播鏈是否清晰等因素綜合研判，根據風險大小，按照分級分類的原則，確定檢測人群的範圍、頻次和先後順序。如個別病例和無症狀感染者對居住地、工作地、活動區域傳播風險較低，密切接觸者已及時管控，經研判無社區傳播風險，可不開展區域核酸檢測。

此前，《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》附件7《新冠肺炎疫情不同場景下區域核酸檢測策略》規定：疫情發生後，在流行病學調查基礎上，綜合疫情發生地區人口規模大小、感染來源是否明確、是否存在社區傳播風險及傳播鏈是否清晰等因素進行研判，根據風險大小，按照分級分類的原則，確定區域核酸檢測的範圍和頻次。安排下沉幹部和社區工作人員逐戶敲門，摸清人員底數，組織引導區域人員分批分時參加核酸檢測，確保「應檢盡檢、不落一戶、不漏一人」。

此外，《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》中還規定：疫情處置過程中，如個別病例和無症狀感染者對居住地、工作地、活動區域傳播風險較低，密切接觸者已及時管控，經研判無社區傳播風險，可不劃定風險區。

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責任編輯：袁瑋婧