  • 23°C
香港時間 : 20221121日 (週一) 18:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國務院聯防聯控機制：經研判無社區傳播風險可不開展區域核酸

社會熱點 15:05 2022/11/21

分享：

分享：

國家衛健委發布國務院聯防聯控機制綜合組制定的防控新規文件，其中明確規定，經研判無社區傳播風險，可不開展區域核酸檢測。

今日（21日），國家衛健委網站發佈了由國務院聯防聯控機制綜合組制定的《新冠肺炎疫情防控核酸檢測實施辦法》《新冠肺炎疫情風險區劃定及管控方案》《新冠肺炎疫情居家隔離醫學觀察指南》《新冠肺炎疫情居家健康監測指南》。

在《新冠肺炎疫情防控核酸檢測實施辦法》中，對「區域核酸檢測」明確規定：疫情處置過程中，在流行病學調查基礎上，根據疫情發生地區人口規模大小、感染來源是否明確、是否存在社區傳播風險及傳播鏈是否清晰等因素綜合研判，根據風險大小，按照分級分類的原則，確定檢測人群的範圍、頻次和先後順序。如個別病例和無症狀感染者對居住地、工作地、活動區域傳播風險較低，密切接觸者已及時管控，經研判無社區傳播風險，可不開展區域核酸檢測。

此前，《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》附件7《新冠肺炎疫情不同場景下區域核酸檢測策略》規定：疫情發生後，在流行病學調查基礎上，綜合疫情發生地區人口規模大小、感染來源是否明確、是否存在社區傳播風險及傳播鏈是否清晰等因素進行研判，根據風險大小，按照分級分類的原則，確定區域核酸檢測的範圍和頻次。安排下沉幹部和社區工作人員逐戶敲門，摸清人員底數，組織引導區域人員分批分時參加核酸檢測，確保「應檢盡檢、不落一戶、不漏一人」。

此外，《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》中還規定：疫情處置過程中，如個別病例和無症狀感染者對居住地、工作地、活動區域傳播風險較低，密切接觸者已及時管控，經研判無社區傳播風險，可不劃定風險區。

北京增近千宗感染 廣州白雲區嚴格限制人員流動

內地增逾2.4萬宗本土病例 北京添1死 為5月以來首例

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
傳染病 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 冠狀病毒 肺炎 疫情

上一篇文章

APEC期間與習近平互動 張忠謀：台當局僅指示不必避免打招呼

下一篇文章

欠大S生活費被判查封部分資產 汪小菲怒：不願再付電費
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

欠大S生活費被判查封部分資產 汪小菲怒：不願再付電費
欠大S生活費被判查封部分資產 汪小菲怒：不願再付電費
廣州2女子被反綁跪地示眾 警方：不守防疫規定（有片）
廣州2女子被反綁跪地示眾 警方：不守防疫規定（有片）
【世界盃2022】大使稱中國元素如繁星照亮卡塔爾 網民：就缺國足
【世界盃2022】大使稱中國元素如繁星照亮卡塔爾 網民：就缺國足
騰訊QQ郵箱將終止群郵件功能 防傳播不良訊息
騰訊QQ郵箱將終止群郵件功能 防傳播不良訊息
內地增逾2.4萬宗本土病例 北京添1死 為5月以來首例
內地增逾2.4萬宗本土病例 北京添1死 為5月以來首例
北京增近千宗感染 廣州白雲區嚴格限制人員流動
北京增近千宗感染 廣州白雲區嚴格限制人員流動
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款