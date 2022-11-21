內地上車門檻降至歷史低點 逾百城僅要求2成首期

今年以來，內地多城優化信貸政策，公佈首付比例降至兩成、首套房貸利率降至4%以下等。對置業人士而言，當前買樓成本及門檻已降至歷史低點。

《澎湃新聞》報導，地方政府發布的樓市新政中，「降低首付比例」已成為多個城市優化政策的標配。據不完全統計，今年以來，至少已經有115個城市將公積金或商業性個人住房貸款的首付比例降至20％，其中包括四川成都、河北石家莊、陝西西安等二線城市。

20多城房貸利率進入「3時代」

除了首付比例，多地銀行也陸續對首套房貸款利率進行調整。據中指研究院監測數據，截至目前已有20多城將首套房貸利率降至4%以下，包括陽江、清遠、雲浮、湛江等。

諸葛找房數據研究中心監測數據也顯示，天津、貴陽、武漢和襄陽均將利率降至3.9%，石家莊多家銀行將首套房貸款利率由4.1%下降至3.8%，清遠的首套房貸利率最低可至3.7%，為當前最低水平。

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「首付比例出現積極的下調，且利率也到了較低水準，這說明今年實際上形成歷史上較好的信貸環境和政策，購房成本已降至歷史低點。」易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進説道。

58安居客房產研究院分院院長張波也指出，從目前利率水平以及房價整體表現來看，買房成本已經進入到階段性低點，房貸壓力降至歷史性低點。因此，房地產已現政策底，市場底部也正逐步形成中。

張波說，從大趨勢來看，雖然未來一段時間政策還會延續放松的態勢，但政策後續再次放鬆的空間會明顯收窄，市場底部徘徊會持續一段時間，這也是不少城市購房的「窗口期」。隨著保交樓、金融政策的不斷推進，樓市後續會進入到更為平穩的發展期。

責任編輯：易燕丹

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