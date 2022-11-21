人行：穩定房地產企業開發貸款、建築企業貸款投放

中國人民銀行、銀保監會今日（21日）聯合召開全國性商業銀行信貸工作座談會，要求保持房地產融資平穩有序，穩定房地產企業開發貸款、建築企業貸款投放。

據人行網站，會議要求，人民銀行、銀保監會、各商業銀行要深入學習領會黨的二十大精神，堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，全力做好穩投資促消費保民生各項金融服務，加大對重點領域、薄弱環節和受疫情影響行業群體的信貸支持力度，全力推動經濟進一步回穩向上。

會議指出，全國性商業銀行要增強責任擔當，發揮「頭雁」作用，主動靠前發力。要用好政策性開發性金融工具，擴大中長期貸款投放，推動加快形成更多實物工作量，更好發揮有效投資的關鍵作用。發揮好設備更新改造專項再貸款和財政貼息政策合力，積極支持製造業和服務業有效需求。要進一步加大對小微企業、個體工商戶、貨車司機等市場主體的支持力度，按照市場化原則積極支持符合條件的普惠小微企業貸款延期還本付息，主動向實體經濟減費讓利。

會議強調，要全面落實房地產長效機制，因城施策實施好差別化住房信貸政策，支持剛性和改善性住房需求。保持房地產融資平穩有序，穩定房地產企業開發貸款、建築企業貸款投放，支持個人住房貸款合理需求，支持開發貸款、信託貸款等存量融資在保證債權安全的前提下合理展期。用好民營企業債券融資支持工具（「第二支箭」）支持民營房企發債融資。完善保交樓專項借款新增配套融資的法律保障、監管政策支持等，推動「保交樓」工作加快落實，維護住房消費者合法權益，促進房地產市場平穩健康發展。

各國有商業銀行、中國郵政儲蓄銀行、各股份制商業銀行主要負責同志，以及人民銀行、銀保監會相關司局，人民銀行副省級以上分支機構和各銀保監局負責人參加了會議。

11月LPR持穩 分析指未來5年期報價或降15基點

人行：加大穩健貨幣政策力度 堅持不搞「大水漫灌」

責任編輯：袁瑋婧