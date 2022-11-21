APEC期間與習近平互動 張忠謀：台當局僅指示不必避免打招呼

台積電創始人張忠謀代表台灣出席APEC領袖峰會。期間與國家主席習近平曾見面並簡短交談，他稱都是自己的主意，他當局僅指示不必避免見面打招呼。

據台媒報道，張忠謀上周六（19日）在曼谷透露，他在前一日與習近平進行了簡短但愉快的交談。張忠謀形容，「我們向彼此問好，我也祝賀中共二十大成功閉幕」。

今日的返台記者會上，針對記者詢問APEC期間他跟習近平的會面，事前是否跟台灣總統府或國安單位沙盤推演，總統或總統府對祝賀中共二十大成功是否知情等。

張忠謀回應，跟習近平的互動及祝賀中共二十大成功，都是他自己的主意，沒有跟總統府討論，總統府僅曾提醒他，「假如有機會，不必避免見面、打招呼」，這是唯一的指示。

台灣國安會副秘書長徐斯儉補充說，台灣領導人蔡英文對此有特別交代，對於習近平與張忠謀的互動，蔡英文表示「尊重」。

徐斯儉轉述說，蔡英文首先肯定代表團順利達成任務，尤其感謝張忠謀能再次擔任台灣領袖代表，並在與會期間積極與各會員國家領袖互動，完整傳達她交付的任務和立場，這次任務圓滿成功。

張忠謀還說，這是APEC睽違四年第一次的面對面會議，參與者都很高興，那幾天正式會議蠻多、非正式互動也有充分討論，以台灣的角度來說，這次APEC有相當完美的成果。

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責任編輯：袁瑋婧



