▲ 胡錫進也被封控：「北京防控體系面臨前所未有壓力」

北京昨日（20日）新增近千宗感染，官媒《環球時報》前總編輯胡錫進發文稱，因所住大樓裡有陽性個案，自己也被封控。他說，以前這種情況很可能需集中隔離，但現在改居家隔離，最大動力是因為集中隔離的資源不夠。他指，北京整個防控體系已面臨前所未有的壓力。如果有一天收治資源不夠，無症狀感染者也自我居家隔離，未必不能達到防疫效果。

胡錫進：北京的定點醫院和方艙快到收治極限

胡錫進在微信公眾號發文稱，所住大樓裡有陽性個案，自己也被封在家裡，「現在說的是封5天（希望不會5天加5天），足不出戶，核酸等上門。」

他說，過去這種情況很可能被轉運集中隔離，但現在都改居家隔離，內地發布優化防控二十條措施之後鞏固了這種做法。這種變化的最大動力是因為集中隔離的資源不夠了，必須讓過去集中隔離的大部分人改為居家隔離。

以北京市為例，昨日新增近千宗感染，包括266宗社會面篩查人員。按過去的做法，應該會導致3萬名或更多的人被隔離，「北京市哪有那麼多集中隔離的資源？」

胡錫進直言，事實上，北京整個防控體系已經面臨前所未有的壓力。精準防控需要精準細致的流調和對高危人員的有效管控，另外需要各種配套資源的輔助。一天新增這麼多新病例，把流調搞清楚，危險點位公布出來，大家也都記住，這已超出北京基層和社會上的現實能力。此外，北京市的定點醫院和方艙醫院現在應該快達到收治病人的極限能力了。

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胡錫進說，防疫是對抗病毒，但防疫的策略也一定是與現實形勢緊密互動。

看看這幾天的防控升級能否起作用吧，未來幾天是決定性的。如果疫情能夠平緩起來並且掉頭下行，局面將柳暗花明。如果病例繼續上升，病毒在社會面繼續擴散，那就意味著北京市現有體系和資源擋不住Omicron的攻勢，必須採用新思路新辦法對付它。 如果有一天收治資源不夠了，無症狀感染者也自我居家隔離，基層把現有管理資源投入到管好那些無症狀感染者，防止他們亂跑，也未必就不能達到效果。

責任編輯：尹航