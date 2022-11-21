  • 23°C
香港時間 : 20221121日 (週一) 23:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

支持保交樓 人行推2000億人幣貸款支援計畫

經濟脈搏 22:32 2022/11/21

分享：

分享：

中國人民銀行將發佈保交樓貸款支持計劃，向商業銀行提供2000億元（人民幣，下同）免息再貸款。

據官媒《經濟日報》，民銀行、銀保監會今日（21日）聯合召開全國性商業銀行信貸工作座談會，人行副行長潘功勝在會上介紹，在前期推出的「保交樓」專項借款的基礎上，人民銀行將面向6家商業銀行推出2000億元「保交樓」貸款支持計劃，為商業銀行提供零成本資金，以鼓勵其支持「保交樓」工作。

目前該結構性政策工具具體操作方案正在向商業銀行徵求意見，並將於近期推出，以推動「保交樓」工作加快落實，維護住房消費者合法權益，促進房地產市場平穩健康發展。

潘功勝表示，主要銀行的境外分支行要加大對優質房企內保外貸業務的支持力度。按照市場化、法治化原則，向優質房企出具保函置換預售監管資金。並通過與優質房企建立戰略合作關係等方式實現長期合作共贏。同時，支持開發貸款、信託貸款等存量融資在保證債權安全的前提下合理展期。用好民營企業債券融資支持工具（「第二支箭」）支持民營房企發債融資。完善保交樓專項借款新增配套融資的法律保障、監管政策支持等，推動「保交樓」工作加快落實。

針對各銀行較為關注的房地產貸款集中度管理問題，潘功勝明確，將房地產貸款集中度管理的過渡期延長兩年。

人行：穩定房地產企業開發貸款、建築企業貸款投放

【中國樓市】廣西房企花式賣樓 買樓免費乘10年地鐵

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
中國市場 財政政策 內地物業 中國銀行保險監督管理委員會 地產 潘功勝 中國人民銀行 銀行 中國

下一篇文章

人行：穩定房地產企業開發貸款、建築企業貸款投放
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

年末內地多地調減預算收入 一縣市因這原因調增逾90億
年末內地多地調減預算收入 一縣市因這原因調增逾90億
內地上車門檻降至歷史低點 逾百城僅要求2成首期
內地上車門檻降至歷史低點 逾百城僅要求2成首期
11月LPR持穩 分析指未來5年期報價或降15基點
11月LPR持穩 分析指未來5年期報價或降15基點
鄭州富士康爆疫致員工流出 地方政府籲退伍軍人及黨員進廠
鄭州富士康爆疫致員工流出 地方政府籲退伍軍人及黨員進廠
人行：穩定房地產企業開發貸款、建築企業貸款投放
人行：穩定房地產企業開發貸款、建築企業貸款投放
華為瘋傳明年停止校園招聘 內部人士這樣說
華為瘋傳明年停止校園招聘 內部人士這樣說
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款