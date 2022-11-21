支持保交樓 人行推2000億人幣貸款支援計畫

中國人民銀行將發佈保交樓貸款支持計劃，向商業銀行提供2000億元（人民幣，下同）免息再貸款。

據官媒《經濟日報》，民銀行、銀保監會今日（21日）聯合召開全國性商業銀行信貸工作座談會，人行副行長潘功勝在會上介紹，在前期推出的「保交樓」專項借款的基礎上，人民銀行將面向6家商業銀行推出2000億元「保交樓」貸款支持計劃，為商業銀行提供零成本資金，以鼓勵其支持「保交樓」工作。

目前該結構性政策工具具體操作方案正在向商業銀行徵求意見，並將於近期推出，以推動「保交樓」工作加快落實，維護住房消費者合法權益，促進房地產市場平穩健康發展。

潘功勝表示，主要銀行的境外分支行要加大對優質房企內保外貸業務的支持力度。按照市場化、法治化原則，向優質房企出具保函置換預售監管資金。並通過與優質房企建立戰略合作關係等方式實現長期合作共贏。同時，支持開發貸款、信託貸款等存量融資在保證債權安全的前提下合理展期。用好民營企業債券融資支持工具（「第二支箭」）支持民營房企發債融資。完善保交樓專項借款新增配套融資的法律保障、監管政策支持等，推動「保交樓」工作加快落實。

針對各銀行較為關注的房地產貸款集中度管理問題，潘功勝明確，將房地產貸款集中度管理的過渡期延長兩年。

人行：穩定房地產企業開發貸款、建築企業貸款投放

【中國樓市】廣西房企花式賣樓 買樓免費乘10年地鐵

責任編輯：袁瑋婧