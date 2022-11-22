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北京新增感染個案破千宗 孫春蘭重慶調研重申「動態清零」

社會熱點 09:49 2022/11/22

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北京單日新增新冠本土感染個案突破一千宗，其中207宗是社會面篩查人員。今起所有進返北京人員三天三檢，未有陰性結果前居家不外出。國務院副總理孫春蘭赴重慶調研指導疫情防控工作，重申「動態清零」。

內地昨日（21日）新增27899宗本土感染個案，仍以廣東省最多，超過九千宗。北京有1438宗。北京市疾控表示，疫情持續高位，呈快速上升態勢，今日起要求所有進返北京人員，實行落地三天三檢，抵京後3日內，每天核酸檢測一次，未有陰性結果前都要居家不外出，並倡導疫情嚴重區域實施彈性上班和線上教學等措施。

重慶單日錄逾六千宗個案。孫春蘭昨日赴重慶調研指導疫情防控工作。她強調，堅持「外防輸入、內防反彈」總策略，堅定不移堅持「動態清零」總方針，堅持第九版、落實二十條，刻不容緩採取堅決果斷措施，發現陽性感染者第一時間收治，判定的密接人員及時管控，快檢、快轉、快隔、快解，做到「四早」、「四應四盡」，以利於更快阻斷傳播鏈條、遏制擴散蔓延，最大限度減少疫情對經濟社會發展和民生的影響。

重慶疫情仍處高位、呈上升趨勢，防控形勢依然複雜嚴峻。孫春蘭指出，防控要力求科學精準，科學精準是為了更好地防控。要強化分類指導和資源力量統籌，加快方艙醫院、隔離房間建設，優化核酸篩查策略，加強採、送、檢、報、轉、收各環節銜接，提高感染者和密接人員轉運和收治隔離效率，做到日清日結，以快制快跑贏病毒。

要加強現場流調，精準劃分風險區域，嚴格風險區管理，細化居家隔離和健康監測措施，保障好居民基本生活和就醫需求。要高度重視醫療救治工作，關口前移、分類收治，堅持同質化規範化治療，促進患者早日康復。對快遞、志願者等流動人員以及工地、商超、養老院等重點場所，加強健康監測和管理，避免成為疫情「放大器」。要保障交通暢通和城市核心功能正常運轉，嚴格重點機構閉環管理，確保供應鏈產業鏈穩定。

責任編輯：尹航

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廣東省 重慶 北京 孫春蘭 方艙醫院 疫情 傳染病

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