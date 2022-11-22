河南安陽工廠大火增至38死2傷 習近平要求嚴肅追究責任（更新版）

河南安陽一間工廠昨日（21日）下午發生火警，經核查38人遇難（包括此前失聯的2人），另有2人受輕傷。初步判定，事故是因企業人員違規操作，電焊引發火災。公安部門已控制相關犯罪嫌疑人。

（更新傷亡數字、習近平對事故作重要指示）

事故發生後，中共總書記習近平立即作出重要指示，河南等地接連發生火災等安全生產事故，造成重大人員傷亡，教訓十分深刻，要全力救治受傷人員，妥善做好家屬安撫、善後等工作，查明事故原因，依法嚴肅追究責任。臨近年終歲尾，統籌發展和安全各項工作任務較重，各地區和有關部門要始終堅持人民至上、生命至上，壓實安全生產責任，全面排查整治各類風險隱患，堅決防範和遏制重特大事故發生。

根據習近平指示，應急管理部等相關部門已派出工作組趕赴河南指導救援工作，河南省有關負責人在現場指揮處置。目前，現場救援、傷員救治和事故原因調查等工作正在緊張有序進行中。

▲ 事發廠房已被燒至熏黑變形。

事發在昨日下午4時許，安陽市消防部門接報，指文峰區（高新區）寶蓮寺鎮平原路凱信達商貿有限公司發生火警。當局立即派員趕赴現場處置，公安、應急、市政、供電等聯勤聯動單位同時前往現場開展應急處置和救援工作。

至晚上8時許，現場火勢基本受控；晚上約11時，現場明火已被徹底撲滅。事故中2名傷者受輕傷送院救治，無生命危險。凱信達商貿有限公司相關負責人已被公安機關控制。

責任編輯：易燕丹

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