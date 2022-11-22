王毅與意大利副總理兼外長通電話 稱中歐關係不應受制於第三方

國務委員兼外長王毅應約與意大利副總理兼外長塔亞尼通電話，稱中歐關係不針對第三方，也不應受制於第三方。

新華社報道，王毅表示，中方高度重視中意關係，國家主席習近平在出席二十國集團峰會期間，與意大利總理梅洛尼會面，對雙邊關係發展作出戰略引領。中方願同意方一道積極落實兩國領導人達成的重要共識，將中意全面戰略夥伴關係不斷向前推進並注入新的內涵。

王毅說，中方願同意方保持高層交往勢頭，加強經貿、財經、科技等領域合作。相信雙方能夠秉持相互尊重精神，進一步增強彼此互信。他又指，中方將堅持高水平對外開放，願進口更多意優質產品，加強雙方能源轉型、綠色發展、科技等領域合作，推進第三方合作。歡迎更多意企業來華投資興業。希望意方繼續為中資企業在意發展提供公平、透明、非歧視營商環境。

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王毅指出，中方始終視歐盟為全面戰略夥伴，支持歐盟戰略自主。中國對歐政策保持穩定性、連續性，不受國際局勢變化影響。中歐關係不針對第三方，也不應受制於第三方。

塔亞尼表示，意方願同中方共同努力，加強雙邊對話，擴大在經貿、科技、能源、第三方市場等領域合作，進一步推進意中關系發展。

責任編輯：易燕丹

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