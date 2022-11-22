中美防長在柬埔寨舉行會談 為佩洛西訪台以來首次

據中國國防部公布，正在柬埔寨出席第9屆東盟防長擴大會議的國務委員兼國防部長魏鳳和，應約與美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)舉行會談。

魏鳳和與奧斯汀曾於今年6月在新加坡會面，這次則是兩人自美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）8月訪台，導致中美關係緊張後首次面對面會談。

據中方公布，魏鳳和首先介紹了中共二十大有關情況。他說，習近平主席和拜登總統在二十國集團領導人第十七次峰會上舉行會談，達成一系列重要共識，為中美關係發展指明了方向。當前中美關係面臨的局面，責任在美方不在中方。中方重視發展兩國兩軍關係，但美方必須尊重中方的核心利益。希望美方說到做到、信守承諾，把兩國元首共識真正落到實處，採取理智務實對華政策，推動中美關係重回健康穩定發展軌道。

魏鳳和強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，任何外部勢力都無權插手干涉。中國軍隊有骨氣、有底氣，有信心、有能力堅決維護祖國統一。

會談中雙方認為，兩軍應認真落實兩國元首達成的重要共識，保持溝通接觸，加強危機管控，努力維護地區的安全穩定。

雙方還就國際和地區形勢、烏克蘭危機、南海和朝鮮半島問題等交換意見。

中美防長會晤同意管控分歧 魏鳳和警告「以台制華」不會得逞

【習拜會】會晤逾3小時 習近平：推動中美關係重回正軌（更新版）

責任編輯：易燕丹

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