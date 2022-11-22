彭博：中國今年大量進口澳洲小麥 佔比達63%創新高

近年中澳關係處於緊張狀態，但中國從澳洲進口的小麥卻出現强勁增長。據測算，今年首10個月，澳洲出口小麥佔中國小麥進口量63%創新高。

由於美國等主要小麥產區出現天氣問題，俄烏衝突擾亂黑海貿易流，全球小麥供應受到制約，促使中國買家擴大澳洲進口的規模。

根據中國海關數據和彭博測算，今年前10個月澳洲出口佔中國小麥進口量的63%，遠高於2021年全年的28%和2020年的15%。

按噸數計，今年1至10月中國從澳洲進口的小麥按年增長逾一倍至497萬噸。這也是2004年以來的最高水平。

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彭博報道稱，過去幾年來，澳洲政府針對中國投資實施限制，指控北京干涉內政，2020年又帶頭要求進行新冠溯源調查， 導致兩國關係急轉直下。作為回應，中國對煤炭、大麥、龍蝦和葡萄酒在內的澳洲商品，採取懲罰性的貿易限制措施。

上周，中國國家主席習近平與澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese），舉行了2019年以來的首次面對面會談，有跡象表明兩國緊張關係正在解凍。即使存在一些貿易限制，中國仍是澳洲最大的出口市場，佔其總出貨的三分之一以上。

責任編輯：易燕丹

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