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疫下電影業寒冬 內地7間英皇UA電影城結束經營

社會熱點 14:54 2022/11/22

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內地影業持續在寒冬中，各地戲院陸續傳出破產倒閉。英皇文化產業昨日（21日）發布公告，英皇娛藝影院（廣東）有限公司（「中國附屬公司」）為英皇UA的全資附屬營運公司。董事會謹此知會公司股東，於2022年11月21日，英皇UA（作為中國附屬公司的唯一股東）以及英皇UA的股東已分別議決，終止中國附屬公司的全部營運（終止業務營運）、提前解散中國附屬公司並根據中國法律自願向中國法院提交破產清算申請。

據內媒「新浪娛樂」報道，昨晚，內地7間英皇UA電影城——上海虹橋天地店、上海瑞虹天地店、成都悠方店、佛山映月湖環宇城店、深圳深業上城店、佛山嶺南站店、珠海富華里店發布終止經營公告，宣布將於11月22日起終止業務。

中國附屬公司是一間於中國成立的公司，為主要從事營運7間戲院，分別位於上海、深圳、成都、佛山及珠海。

由於中國附屬公司面臨自開業以來最艱難的時候和挑戰，英皇UA的股東經審慎考慮後，均同意不再對中國附屬公司作出額外投資，雙方並達成終止業務營運的決定。

自2019年末疫情爆發以來，內地影業步入寒冬期。此前，據第三方機構拓普數據顯示，截至今年3月18日12時，內地暫停影院數為5394家，佔內地影院數的43.42%。另據內媒統計，自天眼查App數據顯示，截至去年8月6日，2020年以來內地企業名稱或經營範圍含「影院、影城、電影放映」的影院相關企業註銷數量近4000家。

責任編輯：尹航

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