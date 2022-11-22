  • 24°C
香港時間 : 20221122日 (週二) 16:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

汪小菲怒罵不想再為大S家繳電費 原來台灣一度電要這個價

社會熱點 15:47 2022/11/22

分享：

分享：

汪小菲被曝未能履行與前妻大S（徐熙媛）的離婚協議，欠下生活費，他直接在微博公開近一年的支出明細，還爆粗口說「不想再給這個家付電費了！」明細當中顯示，位於台北松勇路豪宅兩個月的電費竟要9萬4201元（新台幣，下同，約合2.36萬港元），引起內地網民熱議「台灣的電價是什麼水平？」

汪小菲在微博公布支出明細，包括家用、司機薪水還有電費等。具體來看，位處松勇路豪宅7月12日到9月12日的電費高達94201元。據台灣媒體報道，根據台灣今年台電公佈的電價來看，自今年7月1日起，每月夏季電費（6月1日至9月30日）用電數超過1001度以上用戶，每度6.99元（每度電約1.8港元），換算下來，該間豪宅兩個月用電大約13476度，平均一個月用電6738度。

欠大S生活費被判查封部分資產 汪小菲怒：不願再付電費

電費金額在微博掀起熱議，關鍵字「台灣的電價是什麼水平」直接衝上微博熱搜，不少內地網民認為誇張：「開店做生意電費都沒那麼高」、「光是一個兩個月電費，就比我一年房租還貴呢」、「豪宅的電費貴？還是台灣電太貴呢？」、「別說是兩個月了，我就算一整年也沒有9萬4啊！太驚人了」。

汪小菲列出支出明細後還發布多條微博，他表示「過去一年的匯款記錄我都有，只是我現在不想再給他們交電費了！」，「只是作為一個男人，他們結婚了，我不想再給這個家付電費了！」，他並形容自己「仁至義盡」 ​​​。汪小菲說：

那個家四個億台幣，我買的，付了2.4億首付，每月100多萬房貸我付著，全是我設計的風格，裝修都是我盯著。

別人住就算了，你個窩囊廢換個床墊行嗎？還他X的讓我付電費，還讓我孩子在那兒。都給我回北京來！

昨日，大S亦發布聲明提及二人離婚及子女撫養權問題。聲明中說，「從認識汪小菲第一秒至今，從來沒有傷害過他的身、心。」「至於離婚原因，我為了小菲及其父母著想，主動提出兩方緣分已盡，好聚好散作為離婚理由，並保證此生不出惡言，我也說到做到。對於孩子的監護權，本人也沒想過單獨監護，而是共同監護，其余種種皆由小菲和我雙方同意，並具法律效力的法院調解書為證，我一概遵從。」

大S和汪小菲2021年11月宣佈結束婚姻關係，並繼續共同扶養孩子。今年3月，大S與南韓藝人具俊曄在台灣完成結婚登記。

汪小菲否認婚內出軌 又指大S長期服用違禁藥物 經紀人這樣回應（多圖）

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
微博 徐熙媛 電費 網絡熱話 離婚 夫妻之道

下一篇文章

疫下電影業寒冬 內地7間英皇UA電影城結束經營
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

北京增近千宗感染 廣州白雲區嚴格限制人員流動
北京增近千宗感染 廣州白雲區嚴格限制人員流動
欠大S生活費被判查封部分資產 汪小菲怒：不願再付電費
欠大S生活費被判查封部分資產 汪小菲怒：不願再付電費
APEC期間與習近平互動 張忠謀：台當局僅指示不必避免打招呼
APEC期間與習近平互動 張忠謀：台當局僅指示不必避免打招呼
北京新增感染個案破千宗 孫春蘭重慶調研重申「動態清零」
北京新增感染個案破千宗 孫春蘭重慶調研重申「動態清零」
國務院聯防聯控機制：經研判無社區傳播風險可不開展區域核酸
國務院聯防聯控機制：經研判無社區傳播風險可不開展區域核酸
胡錫進也被封控：「北京防控體系面臨前所未有壓力」
胡錫進也被封控：「北京防控體系面臨前所未有壓力」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款