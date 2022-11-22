汪小菲怒罵不想再為大S家繳電費 原來台灣一度電要這個價

汪小菲被曝未能履行與前妻大S（徐熙媛）的離婚協議，欠下生活費，他直接在微博公開近一年的支出明細，還爆粗口說「不想再給這個家付電費了！」明細當中顯示，位於台北松勇路豪宅兩個月的電費竟要9萬4201元（新台幣，下同，約合2.36萬港元），引起內地網民熱議「台灣的電價是什麼水平？」

汪小菲在微博公布支出明細，包括家用、司機薪水還有電費等。具體來看，位處松勇路豪宅7月12日到9月12日的電費高達94201元。據台灣媒體報道，根據台灣今年台電公佈的電價來看，自今年7月1日起，每月夏季電費（6月1日至9月30日）用電數超過1001度以上用戶，每度6.99元（每度電約1.8港元），換算下來，該間豪宅兩個月用電大約13476度，平均一個月用電6738度。

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電費金額在微博掀起熱議，關鍵字「台灣的電價是什麼水平」直接衝上微博熱搜，不少內地網民認為誇張：「開店做生意電費都沒那麼高」、「光是一個兩個月電費，就比我一年房租還貴呢」、「豪宅的電費貴？還是台灣電太貴呢？」、「別說是兩個月了，我就算一整年也沒有9萬4啊！太驚人了」。

汪小菲列出支出明細後還發布多條微博，他表示「過去一年的匯款記錄我都有，只是我現在不想再給他們交電費了！」，「只是作為一個男人，他們結婚了，我不想再給這個家付電費了！」，他並形容自己「仁至義盡」 ​​​。汪小菲說：

那個家四個億台幣，我買的，付了2.4億首付，每月100多萬房貸我付著，全是我設計的風格，裝修都是我盯著。 別人住就算了，你個窩囊廢換個床墊行嗎？還他X的讓我付電費，還讓我孩子在那兒。都給我回北京來！

昨日，大S亦發布聲明提及二人離婚及子女撫養權問題。聲明中說，「從認識汪小菲第一秒至今，從來沒有傷害過他的身、心。」「至於離婚原因，我為了小菲及其父母著想，主動提出兩方緣分已盡，好聚好散作為離婚理由，並保證此生不出惡言，我也說到做到。對於孩子的監護權，本人也沒想過單獨監護，而是共同監護，其余種種皆由小菲和我雙方同意，並具法律效力的法院調解書為證，我一概遵從。」

大S和汪小菲2021年11月宣佈結束婚姻關係，並繼續共同扶養孩子。今年3月，大S與南韓藝人具俊曄在台灣完成結婚登記。

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責任編輯：尹航

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