外交部：蒙古總統呼日勒蘇赫 下周日起訪華2天 國情動向 17:11 2022/11/22 分享： 分享： 中共二十大閉幕后，北京展開連串外交活動。外交部發言人華春瑩今日宣布，應國家主席習近平邀請，蒙古國總統呼日勒蘇赫將於11月27日至28日對中國進行國事訪問。 中方此前宣佈，古共中央第一書記、古巴共和國國家主席迪亞斯卡內爾，將於本周四至周六（11月24日至26日）訪華。迪亞斯卡內爾將是中方在二十大後接待的首位拉美和加勒比國家元首。 責任編輯：易燕丹 緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道 立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁 開啟hket App，閱讀全文 相關文章 越共總書記今訪華 學者：中越都面臨現實挑戰 可交流黨建經驗 2022/10/30 越共總書記今訪華 學者：中越都面臨現實挑戰 可交流黨建經驗 接受習近平邀請 意總理梅洛尼將訪華 2022/11/17 接受習近平邀請 意總理梅洛尼將訪華 布林肯擬明年初訪華：加強溝通管控中美關係 2022/11/18 布林肯擬明年初訪華：加強溝通管控中美關係 外交部：古巴國家主席本周四至周六訪華 2022/11/21 外交部：古巴國家主席本周四至周六訪華 你可能感興趣 越共總書記今訪華 學者：中越都面臨現實挑戰 可交流黨建經驗 15:24 2022/10/30 越共總書記今訪華 學者：中越都面臨現實挑戰 可交流黨建經驗 接受習近平邀請 意總理梅洛尼將訪華 15:29 2022/11/17 接受習近平邀請 意總理梅洛尼將訪華 布林肯擬明年初訪華：加強溝通管控中美關係 09:43 2022/11/18 布林肯擬明年初訪華：加強溝通管控中美關係 國際關係 地緣政治 外交 華春瑩 習近平 古巴 蒙古國 中國