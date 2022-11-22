  • 24°C
香港時間 : 20221122日 (週二) 18:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

外交部：蒙古總統呼日勒蘇赫 下周日起訪華2天

國情動向 17:11 2022/11/22

分享：

分享：

中共二十大閉幕后，北京展開連串外交活動。外交部發言人華春瑩今日宣布，應國家主席習近平邀請，蒙古國總統呼日勒蘇赫將於11月27日至28日對中國進行國事訪問。

中方此前宣佈，古共中央第一書記、古巴共和國國家主席迪亞斯卡內爾，將於本周四至周六（11月24日至26日）訪華。迪亞斯卡內爾將是中方在二十大後接待的首位拉美和加勒比國家元首。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

越共總書記今訪華 學者：中越都面臨現實挑戰 可交流黨建經驗
2022/10/30
越共總書記今訪華 學者：中越都面臨現實挑戰 可交流黨建經驗
接受習近平邀請 意總理梅洛尼將訪華
2022/11/17
接受習近平邀請 意總理梅洛尼將訪華
布林肯擬明年初訪華：加強溝通管控中美關係
2022/11/18
布林肯擬明年初訪華：加強溝通管控中美關係
外交部：古巴國家主席本周四至周六訪華
2022/11/21
外交部：古巴國家主席本周四至周六訪華

你可能感興趣

越共總書記今訪華 學者：中越都面臨現實挑戰 可交流黨建經驗
15:24 2022/10/30
越共總書記今訪華 學者：中越都面臨現實挑戰 可交流黨建經驗
接受習近平邀請 意總理梅洛尼將訪華
15:29 2022/11/17
接受習近平邀請 意總理梅洛尼將訪華
布林肯擬明年初訪華：加強溝通管控中美關係
09:43 2022/11/18
布林肯擬明年初訪華：加強溝通管控中美關係
國際關係 地緣政治 外交 華春瑩 習近平 古巴 蒙古國 中國

下一篇文章

彭博：中國今年大量進口澳洲小麥 佔比達63%創新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

王毅與意大利副總理兼外長通電話 稱中歐關係不應受制於第三方
王毅與意大利副總理兼外長通電話 稱中歐關係不應受制於第三方
國產新冠口服藥開售後緊急下架 專家：不適合自己服用
國產新冠口服藥開售後緊急下架 專家：不適合自己服用
魏鳳和與洪森會晤 冀兩國軍隊加強交流合作
魏鳳和與洪森會晤 冀兩國軍隊加強交流合作
王毅：習近平東南亞之行提升中國影響力和話語權
王毅：習近平東南亞之行提升中國影響力和話語權
中美防長在柬埔寨舉行會談 為佩洛西訪台以來首次
中美防長在柬埔寨舉行會談 為佩洛西訪台以來首次
共和黨眾院領袖麥卡錫：若當選議長 將設中國問題特別委員會
共和黨眾院領袖麥卡錫：若當選議長 將設中國問題特別委員會
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款