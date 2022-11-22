外交部：蒙古總統呼日勒蘇赫 下周日起訪華2天

中共二十大閉幕后，北京展開連串外交活動。外交部發言人華春瑩今日宣布，應國家主席習近平邀請，蒙古國總統呼日勒蘇赫將於11月27日至28日對中國進行國事訪問。

中方此前宣佈，古共中央第一書記、古巴共和國國家主席迪亞斯卡內爾，將於本周四至周六（11月24日至26日）訪華。迪亞斯卡內爾將是中方在二十大後接待的首位拉美和加勒比國家元首。

責任編輯：易燕丹

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