國家疾控局：11月累計報告逾25萬宗感染 防控難度不斷加大

國務院聯防聯控機制今日召開新聞發布會，國家疾控局在會上指出，內地11月以來，累計報告逾25萬宗新冠感染，防控難度不斷加大。

國家疾控局傳防司二級巡視員胡翔表示，當前內地本土疫情形勢嚴峻複雜，部分地區疫情擴散速度加快，防控難度不斷加大。

他指出，近期新增感染者數量持續增加。自11月1日以來，全國已累計報告25.3萬宗感染，近一周平均每天報告2.22萬綜，較上一周增加一倍。

同時，疫情波及範圍廣、傳播鏈複雜。多數省份疫情持續發生，多個省份疫情傳播範圍廣、傳播鏈條多，有的省份疫情面臨三年來最嚴峻複雜的局面。廣州、重慶等人口密集城市成為疫情防控重點地區，由於人口規模大、人員流動性強、高校等重點場所集中、人員聚集活動多，加劇疫情傳播擴散的風險和防控難度。

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胡翔續指，Omicron變異株傳播隱匿、傳播力強，增加早期感染者快速識別和追蹤管理的難度，工廠、醫院、學校、餐飲和娛樂場所等人員密集場所疫情的多點位加速傳播，容易造成流調溯源、隔離管控、醫療救治、社區防控等防控力量不足和資源緊張的情況，增加疫情防控和快速處置的難度。

胡翔表示，將繼續堅定不移落實「外防輸入，內防反彈」總策略，堅定不移貫徹「動態清零」總方針，堅持第九版防控方案、落實二十條優化措施，採取更為堅決、果斷措施攻堅，盡快遏制疫情擴散蔓延勢頭。

責任編輯：易燕丹

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