國家衛健委：持續整治層層加碼 「該取消的要堅決取消」

國務院聯防聯控機制今日召開新聞發布會，國家衛健委在會上强調，要持續整治層層加碼，「該取消的要堅決取消。」

國家衛健委新聞發言人米鋒表示，當前，隨著Omicron變異株快速傳播，中國周邊國家和地區疫情上升明顯，外防輸入壓力持續加大。近期，全國本土疫情呈現傳播範圍廣、傳播鏈條多、疫情波及面擴大的嚴峻複雜態勢。

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米鋒表示，要堅定不移堅持人民至上、生命至上，堅定不移堅持「外防輸入、內防反彈」總策略，堅定不移堅持「動態清零」總方針，堅決克服麻痹鬆懈心理、等待觀望心態，堅持第九版防控方案和二十條措施不動搖、不走樣，立足於防、立足於早、立足於快，科學精準做好疫情防控各項工作。

米鋒說，發生疫情的地區要以快制快開展疫情處置，準確劃分風險區域，有序組織核酸檢測，有效管控風險人群，嚴格規範隔離工作，盡快遏制疫情擴散蔓延。同時要持續整治層層加碼，該管住的要堅決管住，該取消的要堅決取消，該落實的要落實到位，保障好疫情處置期間群眾的基本生活和就醫需求。

責任編輯：易燕丹

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