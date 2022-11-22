限韓令鬆綁？南韓電影時隔6年在中國串流平台上架

南韓官員今日（22日）在記者會上表示，南韓電影已重新開始在中國視頻平台上播放，這是中國實施「限韓令」六年來的首次。

據韓聯社，騰訊視頻開始提供南韓導演洪尚秀2018年的作品《江邊旅館》的播放服務。南韓電影振興委員會駐華代表處首席代表丁珉榮表示，《江邊旅館》獲得了中國國家廣播電視總局的批准，從11月初起上線騰訊視頻。

丁珉榮說，這也是2017年後製作或上映的南韓電影首次在騰訊、優酷、愛奇藝等中國主要視頻平台上架。

韓中首腦會談創造契機

南韓總統室公報首席秘書金恩慧表示，總統尹錫悅本月15日在韓中首腦會談上強調兩國文化、人員交流以及溝通的重要性，中國國家主席習近平對此表示認同。上述措施可被解讀為韓中首腦會談時創造契機所致。

金恩慧強調，期待中方基於首腦會談成果，解除南韓文創內容進口禁令。韓方將為此持續努力，並予以關注。

中韓關係在2016年因南韓政府決定部署「薩德防衛系統」（THAAD）而惡化，中國祭出「限韓令」，包括傳出限制南韓藝人到中國演出、停止韓劇與綜藝節目合作及播放等。中國則一直否認推行「限韓令」。

責任編輯：蒯宇澄

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