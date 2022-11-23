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限韓令鬆綁？南韓電影時隔6年在中國串流平台上架（更新版）

國情動向 16:14 2022/11/23

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南韓官員今日（22日）在記者會上表示，南韓電影已重新開始在中國視頻平台上播放，這是中國實施「限韓令」六年來的首次。中國外交部否認有「限韓令」，並指中方對同韓方開展人文交流合作持開放態度。

（新增中方回應）

據韓聯社，騰訊視頻開始提供南韓導演洪尚秀2018年的作品《江邊旅館》的播放服務。南韓電影振興委員會駐華代表處首席代表丁珉榮表示，《江邊旅館》獲得了中國國家廣播電視總局的批准，從11月初起上線騰訊視頻。

丁珉榮說，這也是2017年後製作或上映的南韓電影首次在騰訊、優酷、愛奇藝等中國主要視頻平台上架。

韓中首腦會談創造契機 

南韓總統室公報首席秘書金恩慧表示，總統尹錫悅本月15日在韓中首腦會談上強調兩國文化、人員交流以及溝通的重要性，中國國家主席習近平對此表示認同。上述措施可被解讀為韓中首腦會談時創造契機所致。

金恩慧強調，期待中方基於首腦會談成果，解除南韓文創內容進口禁令。韓方將為此持續努力，並予以關注。

中韓關係在2016年因南韓政府決定部署「薩德防衛系統」（THAAD）而惡化，中國祭出「限韓令」，包括傳出限制南韓藝人到中國演出、停止韓劇與綜藝節目合作及播放等。中國則一直否認推行「限韓令」。

中國外交部發言人趙立堅今日（23日）重申，中方從來沒有實施過所謂的「限韓令」，中方對同韓方開展人文交流合作持開放態度。趙立堅表示，去年以來，中國已經引進播放了多部韓國電影和電視劇。

趙立堅指出，推動合作需要雙方相向而行。希望韓方同中方一道，繼續為活躍兩國人文交流，增進相互了解和友好感情做出積極努力。

責任編輯：蒯宇澄

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