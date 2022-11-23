一線城市防疫續收緊 深圳搭地鐵須48小時陰性證明 上海停辦汽車論壇

內地昨日（22日）新增2.88萬宗本土新冠感染個案，創4月13日以來新高。北上廣深四個一線城市繼續收緊防疫措施，其中，深圳進入指定場所包括搭乘公共交通工具須持48小時陰性證明；上海暫停舉辦2022中國汽車海外發展高峰論壇。

北京：

北京市衛健委今日發布提醒：各行業、各單位、各部門要加強人員動態管理，進一步降低到崗率，嚴格落實單位員工及流動人員掃碼測溫、健康監測、核酸檢測、查驗核酸陰性證明等防控措施，加強員工健康宣教，減少單位聚集性活動，減少線下會議，提倡採用視頻、網絡、電話等線上會議，錯峰就餐，加強電梯、樓道、衛生間等公共場所及公共用品的清潔消毒。

養老院、兒童福利服務機構、護理院等重點場所實行閉環管理，嚴格落實各項防控措施。

北京首都國際機場在官微發布緊急通知，據北京市要求，從11月24日起，所有人員須提供48小時內核酸檢測陰性證明，使用北京健康寶掃碼登記並通過體溫檢測方可進入航站樓。

國家疾控局：11月累計報告逾25萬宗感染 防控難度不斷加大

上海：

中汽協宣布，因受突發疫情影響，暫停舉辦2022中國汽車海外發展高峰論壇，今日會議相關議程全部取消。

稍早前，上海官方發布，所有來滬返滬人員抵滬不滿5天者，不得進入餐飲服務（含酒吧）、購物中心（含百貨店）、超市賣場、菜市場、美容美髮、洗（足）浴、室內健身、歌舞娛樂、遊藝廳、網吧、密室劇本殺、棋牌室等公共場所。

對所有來滬返滬人員，抵滬後在落實現有「落地檢」「三天三檢」等要求的基礎上，第5天進行1次核酸檢測，核酸檢測結果為陰性的，「隨申碼」「場所碼」展示頁面取消標記提示。

疫情攀升上海防疫升級 抵滬五天內不得進入餐飲等公共場所

廣州：

海珠區強化疫情防控措施延長5天，劃定、調整風險區域和臨時管控區。海珠、白雲、天河3個區和荔灣區4條街道、越秀區11條街道今日對區域內全體居民開展核酸檢測「應檢盡檢」工作，越秀區其余7條街道根據疫情防控需要開展核酸檢測。

網傳防疫人員將「違規外出」男跪壓在地 男子大叫「我得吃藥」

深圳：

深圳今早發佈公告要求，明日零時起，進入交通場站、乘坐公共交通工具、進入公共密閉空間等須憑48小時核酸陰性證明或當日（24小時內）核酸採樣憑證。

所有來深返深人員，抵深後嚴格落實「落地檢」及「三天三檢三不」（不聚會、不聚餐、不前往人群密集場所）措施。

國家衛健委：持續整治層層加碼 「該取消的要堅決取消」

責任編輯：尹航

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